Каждой стране — по «Холопу»: зарубежные компании купили права на ремейк российской комедии

Пока известно о семи запланированных ремейках в различных уголках мира.

Семь стран мира снимут у себя собственные ремейки российского фильма «Холоп». Об этом журналистам сообщили в руководстве кинокомпании «Централ партнершип», которая занимается продажами данной комедии на международном рынке.

Напомним, «Холоп» Клима Шипенко вышел в конце 2019 года и стал самым кассовым российским фильмом в истории, заработав более трех миллиардов рублей. Его показали не только в отечественных кинотеатрах, но и в еще в 14 странах мира.

Зарубежным зрителям понравилась не только сама картина, но и ее идея. Ведь наглые мажоры, которые требуют перевоспитания, и яркий национальный колорит есть во многих уголках планеты, а значит и история о «режиссированном» путешествии в прошлое может быть экранизирована еще не раз.

Как сообщают «Ведомости», одним из покупателей права на съемки ремейка фильма стала кинокомпания Sony Pictures, у которой есть планы на создание мексиканского, индийского, корейского, японского и испанского «Холопа». Также права купили студии из Франции и Польши.

Добавим, что в Америке собираются снять ремейки на еще две отечественные картины: советскую классику «Ирония судьбы» и фантастическую новинку «Спутник».

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