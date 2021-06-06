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«Бендер. Начало»: как снимали фильм про великого Остапа

Картина выходит в кинопрокат 24 июня.

«Бендер. Начало»: как снимали фильм про великого Остапа
Роль Оси Задунайского, которого воспитывает герой Безрукова, досталась 25-летнему Араму Вардеваняну. Фото: "Централ Партнершип"

Экранизировать Ильфа и Петрова — задача сложная и неблагодарная. Ты пыхтишь, стараешься, пытаешься с уважением отнестись к первоисточнику, а после выхода картины на твою голову гарантированно выливается ушат грязи — мол, и актеры плохо подобраны, и костюмы дурно пошиты, и дух эпохи потерян… А ведь хочется же сделать что-то со столь сочным героем, как Бендер! Он ведь так и просится на экран! Как же быть? Фантазировать!

В паре Ибрагим и Остап работают столь успешно, что вскоре превращаются в знаменитый криминальный тандем. Фото: "Централ Партнершип"
В паре Ибрагим и Остап работают столь успешно, что вскоре превращаются в знаменитый криминальный тандем. Фото: «Централ Партнершип»

Именно этим занялись авторы фильма «Бендер. Начало». Никакого отношения к книгам Ильфа и Петрова картина не имеет: из них позаимствованы лишь ключевые персонажи — сам Остап и его отец Ибрагим Бендер (впрочем, факт отцовства на протяжении фильма остается вопросом дискуссионным).

В фильме появится и Гарик «Бульдог» Харламов - значит, скучно не будет. Фото: "Централ Партнершип"
В фильме появится и Гарик «Бульдог» Харламов — значит, скучно не будет. Фото: «Централ Партнершип»

Сергей Безруков, которому достался образ Ибрагима, подчеркивает, что это именно фантазия на тему того, как все могло быть. В итоге нафантазировали примерно следующее: юный Ося Задунайский в 1919 году знакомится с опытным аферистом Бендером, и «турецкоподданный» берется за обучение перспективного юноши. Тот еще не разобрался, к чему лежит его мятущаяся душа — хочется и легких деньжат срубить, и девчонок красивых любить.

Зрителям предстоит понаблюдать за тем, как под чутким руководством маэстро Ибрагима юный нахал превращается в будущего великого комбинатора. Впрочем, комбинировать Остапу предстоит уже на этапе обучения, ведь вместе со своим наставником и, возможно, папой, ему предстоит выкрасть не абы что, а золотой царский жезл.

Александр Цекало не только спродюсировал картину, но и сыграл в ней. Фото: "Централ Партнершип"
Александр Цекало не только спродюсировал картину, но и сыграл в ней. Фото: «Централ Партнершип»

Интересно, что «Бендер. Начало» станет в прямом смысле слова началом — речь о серии фильмов об Ибрагиме и Остапе. Планируется выпустить четыре картины, причем первые две выйдут практически одна за другой. За «Началом» последует картина «Бендер: Золото империи». Чуть позднее фильмы появятся в телеэфире (их покажет канал «Россия»). Похожий формат показа был у саги о приключениях юного Гоголя, и это неслучайно — в обоих случаях одним из продюсеров проекта выступает Александр Цекало.

В фильме много красавиц (например, героиня Таисии Вилковой), поэтому юный Остап будет постоянно влюбляться. Фото: "Централ Партнершип"
В фильме много красавиц (например, героиня Таисии Вилковой), поэтому юный Остап будет постоянно влюбляться. Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «Бендер. Начало» выходит в кинопрокат 24 июня.

Лед тронулся

Несмотря на то, что в новом фильме главным героем будет не Остап, а Ибрагим Бендер, его наверняка будут сравнивать с каноническими исполнителями роли великого комбинатора — Сергеем Юрским, Андреем Мироновым и Арчилом Гомиашвили. Насколько уверенно будет выглядеть Сергей Безруков на фоне этих великих артистов, мы скоро узнаем.

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«Бендер. Начало»Александр ЦекалоГарик Харламов