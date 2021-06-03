Ужастик «Тихое место-2» и другие премьеры недели

«Тихое место 2» (оригинальное название — A Quiet Place Part II), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Джон Красински. В ролях: Милли Симмондс, Эмили Блант и др.

В российском прокате с 3 июня.

Продолжение «Тихого места» планировалось выпустить на экраны в марте 2020-го, но вторая часть истории о пришельцах, отлавливавших своих жертв на слух, отложили на полку в связи с пандемией. На ее фоне события первой серии, казавшиеся такими жуткими, сейчас уже воспринимаются поспокойнее, хотя, конечно, за главного героя, пожертвовавшего собой ради спасения семьи, по-прежнему очень обидно.

Если бы отважный Ли Эббот знал, что средство для борьбы с инопланетными монстрами находится в ухе у его слабослышащей дочери, он, наверное, повременил бы с героизмом. Увы, волшебную силу импланта, улучшающего слух, удастся обнаружить лишь во второй части — оказывается, специфический звук, издаваемый прибором, делает злобных тварей вялыми и беззащитными. Этим не преминула воспользоваться жена Ли Эббота Эвелин, уничтожив гадину, убившую ее мужа.

Однако, в отличие от предыдущей части, где Эвелин, по сути, была главной героиней, в сиквеле на первый план выйдет ее дочь: девочка, в чьем ухе обнаружилась «кощеева смерть», попытается доставить это оружие на отдаленный остров и через местную радиоточку разослать спасительный сигнал всем нуждающимся в помощи. Что же касается сигнала, который подает обществу «Тихое место 2», то он предельно ясен: недооценивать людей с ограниченными возможностями не только плохо, но и опасно — пришельцы подтвердят.

«Мейнстрим» (оригинальное название — Mainstream), 2020, США, комедия.

Режиссер: Джиа Коппола. В ролях: Эндрю Гарфилд, Майя Хоук и др.

В российском прокате с 3 июня.

Трагикомедия «Мейнстрим» заинтересует подростков, мечтающих прославиться с помощью «прикольных видосиков», — именно такие ролики приносят неожиданный успех скромной девушке Фрэнки, нашедшей для своих видео героя в лице фриковатого Линка. Роль Линка досталась экс-Спайдермену Эндрю Гарфилду, ну а должность режиссера получила внучка самого Фрэнсиса Форда Копполы.

«Круэлла» (оригинальное название — Cruella), 2021, США, комедия.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи. В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон и др.

В российском прокате с 3 июня.

Поклонники дилогии о далматинцах наверняка помнят сыгранную Гленн Клоуз хозяйку модного дома, пожелавшую шить одежду из шкур пятнистых щенков. Два фильма, в которых блистала Клоуз, — «101 далматинец» и «102 далматинца» — заработали больше полумиллиарда долларов и навели их авторов на вполне естественную мысль заработать еще. Так появилась идея приквела, из которого зрители узнают о том, как девочка Эстелла Де Виль превратилась в Круэллу (от английского Cruel — «жестокая»), проще говоря, Злыдню.

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