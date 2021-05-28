Синяки, как осенние листья: Крис Эван травмировался на съемках «Серого человека» для Netflix

27 мая голливудский актер Крис Эванс (Капитан Америка в киновселенной Marvel, также снимался в фильмах «Фантастическая четверка», «Пятое измерение» и «Достать ножи») выложил в Instagram фотографии жутких синяков на руке. 39-летний артист поэтично сравнил свои травмы с осенними листьями, наверняка имея в виду цвет кожи, и добавил, что «ввязался в небольшую драку с Серым человеком».

Речь идет о новой картине, в которой задействован мужчина. Это будет боевик от Netflix под названием «Серый человек» (The Gray Man). Кроме Эванса, в главных ролях данного проекта снимаются Райан Гослинг и Ана де Армас. Также в актерской составе заявлены девочка из «Однажды в… Голливуде» Джулия Баттерз и оскароносный Билли Боб Торнтон. Режиссерами выступили братья Руссо.

Фильм расскажет о противостоянии двух бывших оперативников ЦРУ. Оба — профессиональные убийцы, и один, которого играет Эванс, вознамерился прикончить второго, которого играет Гослинг. Как уже дал понять один из актеров, схватка у них будет жаркая. Кстати, создатели картины хотят превратить эту историю во франшизу, которая сможет посоперничать с бондианой.

Добавим, что бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, так что она вполне может стать самым дорогостоящим проектом Netflix.

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