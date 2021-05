Триллер «Амнезия» и другие премьеры недели

«Дублинские дебоширы» (оригинальное название — Here Are the Young Men), 2020, Ирландия, драма.

Режиссер: Оуэн Мэкен. В ролях: Дин-Чарльз Чепмен, Аня Тэйлор-Джой и др.

В российском прокате с 27 мая.

Драма «Дублинские дебоширы» поднимает важные проблемы, в которых запутались ирландские тинейджеры, но для большинства отечественных зрителей все это, конечно, пустой звук. Прокатчикам надо ловить публику на другую наживку — 25-летнюю красотку Аню Тэйлор-Джой, поразившую всех в стильном сериале «Королевский гамбит» и сыгравшую в «Дебоширах» одну из главных ролей.

«Амнезия» (оригинальное название — Awake), 2019, США, триллер.

Режиссер: Александр Черняев. В ролях: Джонатан Риз Майерс, Франческа Иствуд и др.

В российском прокате с 27 мая.

Восторги по поводу успеха картины «Никто», сделанной в Голливуде российским режиссером Ильей Найшуллером, не утихают. Этот боевик не назовешь удачным (уж слишком он похож на «Джона Уика», который и сам на шедевр не тянет), но сборы в $45 миллионов кажутся увесистым аргументом против творческих претензий — мол, молодец, Илья, знай наших! И вот подоспел очередной повод для гордости — триллер «Амнезия».

Его герой (Джонатан Рис Майерс) после автокатастрофы теряет память, а тем временем в багажнике его машины находят… нет, не пропавшие воспоминания, а труп. Теперь парню, словно Джейсону Борну, надо хоть что-то вспомнить и доказать, что он не серийный убийца — поможет ему в этом симпатичная медсестра (дочь Клинта Иствуда Франческа Иствуд), взятая героем в качестве заложницы.

Снял сей опус наш соотечественник Александр Черняев, в России больше известный как продюсер сериалов («Хозяйка тайги», «Розыск», «Дальнобойщики»). Оператором выступил Федор Лясс («Оттепель», «Школа»), музыку сочинил Алексей Харламов («Тайный город»). Увы, «Амнезия» хитом в США не стала, и все же приятно, что создание заокеанского триллера доверили представителям нашей сериальной индустрии. Как знать, вдруг теперь и Джулия Робертс научится заламывать руки так же эффектно, как это делают героини мелодрам канала «Россия»?

«Хищники» (оригинальное название — Endangered Species), 2021, Кения, триллер.

Режиссер: М. Дж. Бассетт. В ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл и др.

В российском прокате с 27 мая.

«В Африке большие злые крокодилы» — эти строчки не должны обманывать тех, кто мечтает оказаться на сафари где-нибудь в Кении. В этих краях злыми могут быть не только крокодилы, но и, например, носороги. Один из таких злыдней станет определяющим элементом в триллере «Хищники»: рассерженная появлением непрошеных гостей зверюга атакует автобус с американскими туристами и моментально превратит их беззаботный отпуск в кровавый квест.

