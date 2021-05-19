«Сближает отцов и детей»: народную комедию «Батя» покажут по ТНТ

В феврале 2021 года в кинотеатрах вышел фильм «Батя», который стал одним из главных отечественных кинохитов минувшей зимы. Картина собрала в прокате более 500 миллионов рублей. И вот спустя три месяца ее покажут по телевизору: 24 мая народная комедия с Владимиром Вдовиченковым пройдет в эфире канала ТНТ.

Напомним, это фильм о том, как важно поддерживать связь с близкими, быть искренними в общении и ценить те моменты, когда родные люди рядом. По сюжету уже взрослый парень Макс приезжает к своему отцу — суровому русскому мужику, ставшему папой на заре девяностых. Он воспитывал сына не самыми гуманными методами, и сегодня бывший мальчик, сам став родителем, пытается разобраться, почему батя был таким строгим.

В картине снялись стендап-комик Стас Старовойтов (это его дебют в кино), Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры. В саундтреке звучат ностальгические песни: «Куда уходит детство» Аллы Пугачевой, «Не плачь» Татьяны Булановой и «Дельтаплан» Валерия Леонтьева.

«В фильме мы рассказываем истории, которые хорошо знакомы тем, кто провел детство, отрочество и юность в девяностых. «Батя» обладает удивительной магией попадать в самое сердце как тем, кто рос в те времена, так и их детям за счет откровенного, реалистичного и немного романтичного юмора, который сближает отцов и детей, помогает лучше понять друг друга», — говорит продюсер картины Гавриил Гордеев.

Добавим, что создатели фильма вдохновлялись своим собственным детством.

Что у них получилось — смотрите 24 мая в 19:30 на канале ТНТ.

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