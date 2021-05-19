Умер Черномор из «Руслана и Людмилы» Владимир Федоров

18 мая умер советский и российский актер Владимир Федоров, которого после успеха его западного коллеги Питера Динклэйджа стали называть «русским Тирионом Ланнистером». Мужчина играл в кино карликов, часто появляясь в сказках и фантастике. На его счету фильмы «Руслан и Людмила», «Двенадцать стульев», «Через тернии к звездам», «После дождичка в четверг», «Кин-дза-дза!» Кроме того, он работал физиком-ядерщиком и мастером по ремонту электроприборов.

Артист скончался в возрасте 82 лет. Друзья пишут, что ему досталась трудная судьба, но он сумел прожить свою жизнь достойно. Кроме маленького роста, на долю Федорова досталось немало испытаний. Среди них уход отца из семьи, уголовное дело после доноса и смерть двоих сыновей. Но до конца жизни мужчина оставался оптимистом. В последние годы, особенно после инсульта в 2016-м, Владимиру Анатольевичу становилось все хуже, и медики не могли ему помочь, но он каждое утро желал друзьям здоровья и учил творить добро.

«Если не знаешь, как поступить, то старайся поступать так, чтобы количество добра в мире хотя бы не стало меньше», — цитирует актера «Комсомольская правда».

Добавим, что у Федорова было четыре брака. У него остались две дочери, одна из которых унаследовала маленький рост отца.

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