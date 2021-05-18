«Миссандея» станет невестой в новом фильме ужасов

32-летняя английская актриса Натали Эммануэль, больше известная отечественному зрителю по роли Миссандеи в «Игре престолов», подписалась на съемки в новом фильме. Вместе с красавчиком Гарретом Хедлундом она сыграет в мистическом хорроре The Bride («Невеста») по оригинальному сценарию Блэр Батлер — автора ужасов «Хэллфест» и «Пункт назначения: Смайл».

Как сообщает издание Deadline, новый фильм вдохновлен «Дракулой» Брэма Стокера и будет представлять собой современный триллер о молодой женщине, за которой активно ухаживает жених, но не ради счастья в личной жизни, а по сценарию таинственного темного заговора. Учитывая популярность Дракулы, создатели проекта ждут очень многого от этого проекта и хотят превратить его во франшизу. Съемки планируется провести уже грядущим летом.

Добавим, что Эммануэль также появится в девятой части «Форсажа», которая выйдет в кинотеатрах уже 19 мая. А затем ее стоит ждать в одной из главных ролей в картине Army of Thieves («Армия воров»), которая станет приквелом «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

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