Боевик «Форсаж-9» и другие премьеры недели

«Форсаж-9» (оригинальное название — Fast 9), 2021, США, боевик.

Режиссер: Джастин Лин.

В ролях: Вин Дизель, Шарлиз Терон и др.

В российском прокате с 19 мая.

Очередная серия главной киносаги о крутых тачках катилась к зрителям со скоростью «Запорожца» — с учетом оригинального названия франшизы (Fast, то есть «быстрый») выглядело это форменным издевательством. Впрочем, причины неторопливости «Форсажа 9» объективны: премьера, запланированная на апрель 2020-го, откладывалась из-за пандемии.

Продюсеры, вбухавшие в фильм $200 миллионов, жали на тормоза до тех пор, пока ситуация для блокбастеров не превратилась из безнадежной в приемлемую — сигналом стал успех «Годзиллы против Конга», при сопоставимым с «Форсажем» бюджете сумевшего не только окупиться, но и немного заработать.

Наверняка и «Форсаж» заработает свои пять копеек, но не факт, что найдутся критики, готовые поставить фильму пятерку. Сага уже давно превратилась в напичканную трюками разухабистую бразильскую (не случайно одну из серий снимали в Рио) мелодраму, в которой персонажи то теряют память, то восстают из мертвых, то обретают пропавших давным-давно родственников.

В девятой части, например, врагом Доминика Торетто (Вин Дизель) станет его младший брат, о котором на протяжении двадцати лет существования «Форсажа» никто и знать ничего не знал. Ну а тему реинкарнации закроет соратник Доминика Хан Лю, якобы убитый еще в шестой части. Видимо, в десятой серии в багажниках спорткаров начнут находить незаконнорожденных младенцев, а в 11-й Торетто сорвет с головы приклеенную лысину и окажется женщиной.

«Новый порядок» (оригинальное название — Nuevo orden), 2020, Мексика, драма.

Режиссер: Мишель Франко. В ролях: Найан Гонсалес Норвинд, Фернандо Куаутле и др.

В российском прокате с 20 мая.

Мексиканская драма «Новый порядок» расскажет о том, чем грозит социальная дистанция — не та, которую просят соблюдать в метро и магазинах, а та, что определяется уровнем доходов. Если верить режиссеру Мишелю Франко, отхватившему за свою работу второй по значимости приз на Венецианском фестивале, увеличивающаяся пропасть между бедными и богатыми может привести не только к отдельным вспышкам агрессии, но и к полноценной военной диктатуре.

«Спирит Непокорный» (оригинальное название — Spirit Untamed), 2021, США, анимационный.

Режиссеры: Илэйн Боган, Эннио Торресан.

В российском прокате с 20 мая.

Почти два десятка лет назад мультик «Спирит: Душа прерий», повествующий о приключениях свободолюбивого мустанга, получил номинацию на «Оскар» и ускакал в неизвестном направлении. В 2017-м жеребец вдруг появился в качестве героя успешного телесериала «Спирит. Дух свободы», заставившего его авторов подумать о возвращении скакуна на киноэкран. Правда, «Спирит Непокорный» стал не столько продолжением первого фильма, сколько киноверсией сериала, где в центре внимания находится девочка, которой попадающий в беду конь лишь помогает проявить себя с лучшей стороны.

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