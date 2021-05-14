Это элементарно: у фильма «Энола Холмс» появится сиквел

В сентябре 2020 года Netflix подарил зрителям фильм «Энола Холмс» — историю о младшей сестре одного известного английского сыщика, которая также наделена выдающимися дедуктивными способностями, но при этом подросток и, что немаловажно, девушка. Главную героиню сыграла звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, а самого Шерлока Холмса — неотразимый Генри Кавилл.

Картина, в основном, понравилась зрителям и критикам (за первый месяц ее посмотрели 76 миллионов пользователей), поэтому студия Legendary и компания Netflix принялись за создание сиквела. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссер и сценарист первого фильма вернутся к своим обязанностям, как и исполнители главных ролей.

Напомним, что литературной основой картины стала серия любительских романов писательницы Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс». В произведениях Артура Конана Дойла младшая сестра Шерлока Холмса не появлялась.

Добавим, что Милли Бобби Браун должна появиться в четвертом сезоне «Очень странных дел», а Генри Кавилл — во втором сезоне «Ведьмака».

Смотрите также: