Вышел трейлер фильма «Сахаров. Две жизни»

В день столетия академика Сахарова, 21 мая, в онлайн-кинотеатре KION будет доступен фильм «Сахаров. Две жизни». А пока сервис представил трейдер картины о создателе водородной бомбы. Главные роли в ней сыграли Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова, которая появится в образе Совести Сахарова.

Создатели отмечают, что это уникальный документально-игровой фильм о разных этапах жизни всемирно известного советского физика-теоретика. Картина основана не только на реальных событиях, но и на реальных словах Сахарова. Почти вся его речь в фильме — это цитаты из уникального фото- и видеоархива, а также из воспоминаний самого ученого, изданных в его трехтомнике мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ.

Над фильмом работали режиссер Иван Проскуряков и сценарист Роман Супер – это уже сложившийся творческий тандем, известный по своим работам: «С закрытыми окнами» о Кирилле Толмацком и «Это Эдик» о жизни и творчестве писателя Эдуарда Успенского.

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