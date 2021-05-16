В Мексике пересняли «Горько!», а в США запускают «Спутник»

Все чаще поступают приятные новости из-за океана: то Netflix купил наш сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро в главной роли, то «Иронию судьбы» собрались переснимать. «Телепрограмма» вспоминает российские проекты, которые приглянулись западным продюсерам.

«Мертвые дочери» (2007)

Хоррор продюсеров Рубена Дишдишяна и Эдуарда Боякова, не возымевший крупных сборов, как ни странно, записали в фавориты Голливуда, причем еще 15 лет назад, до премьеры фильма. Якобы «Мертвыми дочерьми» заинтересовались кинокомпания Gold Circle («Скользящий») и Vertigo Entertainment («Звонок», «Проклятие» и «Темные воды»). Режиссер картины Павел Руминов признавался, что воодушевлен новостью, ведь это «уникальный случай для российского кино». Но дальше эйфории дело не зашло. Ограничились прокатом.

«Кома» (2020)

Ответ Сарика Андреасяна фильму «Интерстеллар» — боевик, в котором главный герой путешествует по мирам, находясь в коме, — тоже заинтересовал западных коллег. В январе 2020 года внимание к адаптации проекта проявил Майк Габрави, египетский продюсер «Курьера» (2012) и «Обители зла» (2002). Вроде как началось предметное обсуждение проекта.

«Майор» (2018)

Кто бы мог подумать, что мрачной русской криминальной драмой Юрия Быкова тоже заинтересуется Netflix, — у них своего добра про стрельбу на улицах хватает. Ан нет. Из полуторачасового фильма американцы сделали сериал «Семь секунд», действие которого происходит в Джерси-сити. Сценаристы добавили расовую подоплеку — жертвой копа стал темнокожий подросток. Запуском проекта занималась Вина Суд, продюсер скандинавского сериала «Убийство», который представлен в России как «Преступление».

— Американский ремейк опускает оригинал до уровня сырья, — считает Быков. — И тот ажиотаж, который вокруг этой сделки присутствует, на мой взгляд, лишь подчеркивает местечковость нашей индустрии.

«Анна Каренина» (2021)

В тысячный раз адаптировать самый семейный роман Льва Толстого будет кинокомпания «1-2-3 Production», управляемая опытными продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова» и др.). Ценность в том, что современную экранизацию книги наши снимут сразу для Netflix! Договор уже подписан, осталось определиться с кастингом и приниматься за работу. Это первый случай в истории, когда американские продюсеры нанимают российскую компанию для производства сериала.

«Невеста» (2017)

Полугоголевские ужасы со страшными снами, свадебными обрядами и шкатулками мертвецов, которые выпускал продюсер Александр Роднянский, имеют не очень высокий зрительский рейтинг. Зато за рубежом сборы «Невесты» составили $5,7 млн (при бюджете фильма и маркетинга в $1,5 млн). Именно после этого права на картину выкупил сервис Netflix для онлайн-дистрибьюции в Латинской Америке.

«Спутник» (2020)

Пандемический ответ фильму «Чужой» от Федора Бондарчука до сих пор идет в кино. Проект запал в душу австралийским продюсерам, работавшим над «Матрицей» и «Джокером», и будет адаптирован для США. «Спутник», где советский солдат возвращается из космоса с инопланетным существом внутри туловища, в прошлом году стал лидером американского iTunes, так что аудитория знакома с проектом и ждет его.

«Горько!» (2018)

Ремейк успешной комедии Жоры Крыжовникова сняли эксцентричные мексиканцы. Фильм «Пока свадьба не разлучит нас» рассказывает о молодой паре, которая готовит две свадьбы — для себя и для родителей. В целом картина близка к оригиналу, там мало удаленных сцен, а Жора Крыжовников даже отсматривал черновой материал комедии.

— Если говорить про «Горько!», этот сюжет может отрабатывать в любой стране, — уверен русский режиссер. — Дикие свадьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, социальное расслоение, где этого нет?

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