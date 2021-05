Комедия «Кролик Питер 2» и другие премьеры недели

«Кролик Питер 2» (оригинальное название — Peter Rabbit 2: The Runaway), 2021, Великобритания, комедия.

Режиссер: Уилл Глак. В ролях: Донал Глисон, Роуз Бирн и др.

В российском прокате с 13 мая.

«Кролик Питер 2» — продолжение фильма трехгодичной давности, в котором, напомним, свои весьма запутанные отношения выясняли клерк Томас, художница Беатрис и кролик-хулиган. Конфликт с последним Томас унаследовал от своего дяди, который много лет воевал с кроличьим семейством, хозяйничавшим на его огороде.

После смерти старика молодому человеку вместе с фазендой достались и непримиримые разногласия с Питером. Беатрис, которой симпатизировали обе стороны, пыталась выступить в качестве миротворца, но и ее в этой битве, в которой доходило даже до использования динамита, пару раз задело шальной пулей. В итоге, разумеется, все проблемы были решены и герои начали жить по заветам кота Леопольда, то есть дружно.

Чтобы заново запустить эту сотканную из живых и нарисованных актеров историю, авторы поженили Томаса и Беатрис, сделав то, что по идее должно было случиться еще в финале первой части. Свадьбами принято сказки заканчивать, но в данном случае все лишь начинается: идиллия не радует Питера, чья хулиганская натура жаждет выбраться за пределы семейного огорода. Воспользовавшись тем, что хозяева уезжают в романтическое путешествие, он с сородичами сбегает в город и устраивает там грандиозный ушастый переполох.

«Пила: Спираль» (оригинальное название — Spiral: From the Book of Saw), 2021, США, ужасы.

Режиссер: Даррен Линн Боусман. В ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и др.

В российском прокате с 13 мая.

За свою 35-летнюю карьеру Крис Рок ни разу не выходил за комедийные рамки, а тут вдруг решил сыграть в ужастике «Пила: Спираль». Возможно, актеру не дают покоя лавры Сергея Светлакова, изобразившего мстителя в триллере «Камень», или Дмитрия Нагиева, ставшего маньяком в сериале «Чикатило». Но, скорее всего, Крис просто считает, что без улыбки смотреть очередную, уже 9-ю по счету серию «Пилы» решительно невозможно.

«Те, кто желает мне смерти» (оригинальное название — Those Who Wish Me Dead), 2021, США, триллер.

Режиссер: Тейлор Шеридан. В ролях: Анджелина Джоли, Николас Холт и др.

В российском прокате с 13 мая.

В недавнем отечественном блокбастере «Огонь» нас познакомили с бригадой отважных пожарных, состоящей сплошь из мужчин. Вроде бы ничего страшного, вот только в Америке за такое сексистов-сценаристов точно спалили бы на костре. За океаном с подобными вещами шутки плохи: видимо, именно поэтому в триллере «Те, кто желает мне смерти», где по сюжету офицер пожарной охраны спасает леса от пламени и детей от преступников, главную роль играет Анджелина Джоли.

