Названа актриса, которая станет новой Рыжей Соней в кино

На днях стало известно, какая актриса воплотит культового персонажа Рыжую Соню в новом фильме. В 21 веке картину об отважной и привлекательной воительнице снимет режиссер и сценарист Джои Солоуэй. Она же сообщила, кого возьмет на главную роль, и это будет 31-летняя британка Ханна Джон-Кеймен. Вы можете помнить ее по ролям Орнелы в «Игре престолов», девушки-антагонистки в супергеройском фильме «Человек-муравей и Оса», также она снималась в блокбастерах «Tomb Raider: Лара Крофт» и «Первому игроку приготовиться». А еще ей отвели важную роль в новой экранизации «Обители зла».

«Ханна — очень талантливая актриса, за которой мы следим в течение многих лет, и теперь она — Рыжая Соня», — цитирует Солоуэй издание The Hollywood Reporter. — У нее есть диапазон, чувствительность и сила — все качества, которые мы искали».

Напомним, что Рыжая Соня появилась в комиксах издательства Marvel о Конане-варваре в начале 70-х годов, как женский аналог воителя, но стала настолько популярной, что у нее появилась собственная франшиза. В своей вселенной Соня пережила страшные испытания. Желая мести, она стала умелым воином, и только тот мужчина, что смог бы ее победить, стал бы достоин чести быть с ней.

Пылкая Соня часто изображалась в провокационных наряде. Удивительно, что такой яркий персонаж, только раз был удостоен собственного фильма — в далеком 1985 году вышла картина «Рыжая Соня» с Бригиттой Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях. Бригитте уже 57 лет, пора бы обновить героиню. Ждем первые кадры с Ханной Джон-Кеймен в кольчужном корсете.

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