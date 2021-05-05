«Пройти через проклятый огонь»: Джоли рассказала, что воплотила в новом фильме личную драму

В середине мая выйдет триллер про выживание «Те, кто желает мне смерти» со знаменитой актрисой в главной роли.

14 мая на видеосервисе HBO Max выйдет новый фильм с Анджелиной Джоли — «Те, кто желает мне смерти». Актриса сыграла женщину-специалиста по выживанию, которая взялась защитить мальчика, преследуемого наемными убийцами. Пара скрывается в дикой природе, но злодеи поджигают лес, и в итоге героям приходится убегать не только от киллеров, но и от огня.

4 мая актриса и ее юный партнер по фильму Финн Литтл рассказали о премьере на шоу Access Hollywood. Анджелина призналась, что для нее этот проект стал очень личным, потому что по своему внутреннему состоянию она была очень идентична сыгранной ею героине.

«Я чувствовала себя немного побитой жизнью, как и все мы время от времени, и мне казалось, что я не могу собрать себя воедино. Я чувствовала себя сломленной, и тут вдруг эта идея пройти через огонь — просто пройти через проклятый огонь», — поделилась 45-летняя звезда.

Джоли отметила, что испытала нечто столь же пугающее в своей жизни, а затем смогла воплотить этот опыт на экране через личностный рост своего персонажа. Очевидно, актриса имеет в виду затянувшийся суд с бывшим мужем Брэдом Питтом — уже несколько лет она решительно пытается лишить его опеки над их детьми.

Напомним, всего у пары шестеро наследников (трое из которых приемные), но один из них уже достиг совершеннолетия. Анджелина хочет оградить их от влияния звездного отца, который ранее подорвал доверие к себе.

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