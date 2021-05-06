Драма «Сопротивление» и другие премьеры недели

«Сопротивление» (оригинальное название — Resistance), 2020, США — Германия, драма.

Режиссер: Хонатан Якубович. В ролях: Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи и др.

В российском прокате с 6 мая.

Нельзя сказать, что Марсель Марсо является для россиян фигурой посторонней, и все же знакомство с французским мимом для большинства из нас сводится к песне Высоцкого. Помните девушку, которая «была в Париже и сам Марсель Марсо ей что-то говорил»? Марсо, оказывается, не только болтал с дамами, но и воевал с фашистами, именно этому этапу жизни тогда еще совсем молодого артиста посвящена драма «Сопротивление».

Конечно, мы не увидим, как хрупкий юноша лезет с гранатой под танки, однако вклад Марселя в правое дело был велик, используя в том числе и свои творческие навыки, он помогал переправлять из Франции в Швейцарию еврейских детей. Делал он это столь успешно, что стал чуть ли не личным врагом знаменитого эсесовца Клауса Барби, который, несмотря на кукольную фамилию, прославился невероятной жестокостью в своих попытках задушить французское Сопротивление.

Для 37-летнего Джесси Айзенберга роль Марсо стала новым шансом сыграть реальную знаменитость после «Социальной сети», в которой, напомним, актер изобразил Марка Цукерберга. С точки зрения морали для Джесси это шаг вперед: Цукерберг, безусловно, человек яркий, но куда более противоречивый, нежели Марсо, — не факт, что о таком захотел бы спеть Высоцкий.

«Ангел мести» (оригинальное название — Vanquish), 2021, США, боевик.

Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Морган Фримэн, Руби Роуз и др.

В российском прокате с 6 мая.

Николас Кейдж, Джон Траволта, Брюс Уиллис — к команде некогда звездных актеров, промышляющих ныне во второсортных боевичках, как-то незаметно присоединился Морган Фримэн. «Ангел мести» — новый опус с участием обладателя «Оскара», который расскажет об экс-полицейском, манипулирующем главной героиней, угрожая убийством ее дочери. Интересно, чем надо пригрозить Фримэну и его коллегам, чтобы они перестали сниматься в таких «шедеврах»?

«Восемь сотен» (оригинальное название — Ba bai), 2020, Китай, боевик.

Режиссер: Гуань Ху. В ролях: Ван Цяньюань, Цзян У и др.

В российском прокате с 6 мая.

Исторический боевик «Восемь сотен», повествующий о событиях японо-китайской войны, умудрился стать самой кассовой лентой прошлого года, что для неголливудского проекта просто немыслимо. Да, в 2020-м большие заокеанские студии, напуганные пустыми кинозалами, почти ничего в прокат не выпустили, да и сборы китайской картины ($461,3 миллиона) с рекордами «Мстителей» или «Трансформеров» несопоставимы. И все же этой маленькой победой над «фабрикой грез» киношники из Поднебесной вправе гордиться.