Глюкоза призналась на съемках фильма «Прабабушка легкого поведения», что в детстве состояла на учете в милиции

С 6 мая в широкий прокат вышла комедия Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения». Действие фильма разворачивается в 1980-м году, во время проведения Олимпиады в Москве. Это приквел двух предыдущих частей картины «Бабушка легкого поведения», выходивших на экраны в 2017 и 2019 годах.

О чем фильм

По сюжету комедии «Прабабушка легкого поведения» обаятельный аферист Вова Рубинштейн (Александр Ревва), воспользовавшись всеобщей суматохой вокруг Олимпиады, устраивает фейковые концерты, выдавая себя за звезд эстрады.

Все идет прекрасно до тех пор, пока Вова не попадает в поле зрения агентов КГБ. После удачной вербовки спецслужб Владимир начинает работать под прикрытием, выдавая себя за валютную проститутку Луизу Карловну. Неожиданно к жрице любви приезжает ее племянница Люба… (Наталья Чистякова-Ионова, певица Глюкоза)

Как вы догадались, главный герой этого фильма – это отец Александра Рубинштейна, обладающего не менее блестящим талантом перевоплощений. Александра, которого также сыграл Александр Ревва, мы помним по фильму «Бабушка легкого поведения» и продолжению этой ленты. В первой серии цикла о неуловимой бабушке Рубинштейн-младший, скрывающийся от бандитов, выдавал себя за постояльца Дома престарелых. И там нашел не только временное убежище, но свою любовь.

Александр Ревва: «Посвящаю свой фильм бабушке»

Александр Ревва признался, что посвящает трилогию Марюса Вайсберга своей бабушке.

«Это отдельный родитель, отдельная любовь. Одно из самых ярких воспоминаний детства. И даже мой псевдоним – Пирожков — появился благодаря бабушке», — отметил Александр.

По словам Марюса Вайсберга, поскольку две первые серии картины представляли собой законченную историю, было решено снимать начало киноповествования. Как рассказал режиссер, новые образы писались под тех же артистов, с которыми уже успели познакомиться зрители в предыдущих лентах. (Героиня певицы Глюкозы в фильме «Прабабушка легкого поведения» даже сохранила свое имя Люба).

Глюкоза: «Я всегда была хулиганкой»

Понятно, что это уже будут совершенно другие люди, однако связи между ними сохранятся.

«По сюжету нового фильма моя героиня Люба, конечно же, — опять возлюбленная персонажа Саши Реввы, как это уже было и в комедии «Бабушка легкого поведения». В этом плане мы себе не изменяем», — признается Наталья Чистякова-Ионова.

Наталья отметила, что в третьем фильме у нее гораздо больше перевоплощений, чем в первых двух. По словам певицы, зрителей ждет множество хулиганств с участием персонажей.

«Я и сама всегда была хулиганкой, состояла на учете в детской комнате милиции. Хорошо, что сейчас есть возможность оставить эту энергию в кино», — смеется сама Глюкоза.

На вопрос, случалось ли так, что кто-то также проводил фейковые концерты, прикрываясь ее именем, как это делает Вова Рубиштейн, Глюкоза ответила так:

«А такое уже было и не раз, особенно, когда меня скрывали, выдавая за мультяшного персонажа, и не было видно моего лица. Тогда по стране гастролировало много мошенников. Сейчас такие случаи исключены, потому что люди знают меня. Ведь я уже долгое время нахожусь на сцене».

Также в фильме снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Марина Федункив, Максим Лагашкин и многие другие актеры.

Где снималась народная комедия

Комедия «Прабабушка легкого поведения» снималась в Москве летом 2020 года. Многие сцены, изображающие 80-е годы, были сняты с помощью компьютерной графики. Сцены церемония закрытия Олимпиады – 80 снимались в здании Главкино, а роль «Интуриста» сыграла гостиница «Советская».

По словам Марюса Вайсберга, перед ним не стояла задача соблюсти историческую правду, он лишь хотел создать комедию, стилизованную под то время. Ведь 80-е годы – это близкая нам историческая эпоха, которая добавит ностальгические нотки в наш уютный вечер.

Смотрите фильм «Прабабушка легкого поведения» уже с 6 мая!

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