«Мне просто повезло»: Вин Дизель рассказал, как чуть было не отказался от роли в «Форсаже»

Кинофраншиза «Форсаж» немыслима без Вина Дизеля, однако он вполне мог от нее отказаться, и Доминика Торетто сыграл бы кто-то другой. В новом интервью 53-летний актер поделился, что он очень быстро согласился на участие в первом фильме, но когда прочитал сценарий, у него закрались сомнения, стоит ли присоединяться к этому проекту.

Актер вспомнил, как работал вместе со студией Universal над релизом фильма «Черная дыра» 2000 года, когда ее продюсеры подошли к нему с предложением новой картины.

«Они сказали: «У нас есть фильм о незаконных уличных гонках, и мы хотим, чтобы ты сыграл персонажа, который крутой парень, преступник, но с сердцем и личным кодексом чести», — цитирует Дизеля издание Entertainment Weekly. — Затем они описывают ту сцену, которую вы видите в первом фильме, где камера проходит через мой глаз, опускается по руке и попадает в двигатель, это было единственное, что они раскрыли. И я тут же сказал: «Да, я в деле!»

Но на следующий день актер прочитал сценарий и расстроился, потому что сюжет оказался не таким, как он подумал. Звезда боевиков уже был настроен отказаться от проекта, но у студии нашел козырь в лице молодого и амбициозного сценариста Дэвида Эйера. Тот был вдохновлен глубиной персонажа Доминика и переработал текст так, чтобы он устроил Дизеля.

«Мне просто повезло, что они (студия, — Прим. авт.) были открыты для всего этого и действительно хотели, чтобы я чувствовал себя хорошо и уверенно. Это не обычная голливудская история, но моя голливудская история никогда не была нормальной», — подытожил Вин.

Напомним, первый фильм «Форсаж» вышел в 2001 году и окупился в прокате более чем в пять раз. После этого Дизель сыграл Доминика Торетто еще в семи полнометражных фильмах. 19 мая в российских кинотеатрах выйдет «Форсаж 9», который поклонники франшизы ждут уже год.

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