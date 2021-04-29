Фонд кино намерен отсудить 191 миллион рублей у создателей «Вратаря галактики»

Фонд кино собирается истребовать через суд 191 миллион рублей с киностудии «Бонанза» и ее создателя Джаника Файзиева. Соответствующее исковое заявление поступило в московский арбитраж.

Как передает ТАСС, в 2018 году фонд выделил студии и режиссеру деньги на создание фильма «Вратарь галактики». Киношники должны были вернуть средства, но, очевидно, не сделали этого, раз дело дошло до суда.

Напомним, что фантастический фильм с элементами спорта и спасения Земли «Вратарь галактики» снимали целых пять лет, его бюджет составил 1 миллиард рублей, но сборы едва превысили 100 миллионов. Это была первая крупная российская премьера после карантина 2020 года, однако критики и зрители оказались невысокого мнения о ней. Даже масштабная компьютерная графика, потребовавшая гигантских финансовых вложений, не спасла картину.

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