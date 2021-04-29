Исторический боевик «Девятаев» и другие премьеры недели

Биография Михаила Девятаева хорошо известна: сбитый в 1944 году летчик попал в плен и сумел бежать на немецком самолете, причем, помимо крылатой машины, Девятаев еще и умыкнул у врага сведения о разработке мощнейших ракет. Грех не положить сей увлекательный сюжет в основу блокбастера, тем более что потенциал картин о советских солдатах, бегущих из фашистского плена на крупногабаритной технике, мы знаем — вспомните кассовые рекорды «Т-34».

Публика вправе была ждать появления киноверсии приключений Девятаева, но также вправе была и опасаться появления в главной роли вездесущего Александра Петрова (ему после «Т-34» даже шлем не пришлось бы снимать). К счастью, продюсеры «Девятаева» хрупкую зрительскую психику пожалели и выбрали Павла Прилучного. За это можно простить многое — и вольное обращение с фактами (например, линия перешедшего на сторону немцев друга главного героя полностью выдумана), и желание снять не столько классическое кино про войну, сколько высокотехнологичную «стрелялку» про самолетики.

Да и странно было бы от Тимура Бекмамбетова, сделавшего имя на умении нестандартно показывать на экране привычные всем вещи, ждать чего-то камерного в духе «Небесного тихохода». Как говорится, первым делом — спецэффекты, а терзания душевные — потом.

«Девятаев», 2021, Россия, боевик.

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев и др.

В российском прокате с 29 апреля.

После Гарри Поттера любой сюжет о детях, обучающихся в магических школах, кажется вторичным. Вот и мультик «Академия магии» не выглядит фестивалем изобретательности — вряд ли аудиторию сейчас можно удивить детворой, осваивающей волшебную палочку. Правда, в центре внимания здесь не мальчик-очкарик, а девочка, что вполне в духе времени, — даже странно, что сценаристы не наградили героиню инвалидностью и темным цветом кожи.

«Академия магии» (оригинальное название — The Academy of Magic), 2020, США, анимационный.

Режиссер: Йорген Клюбен.

В российском прокате с 29 апреля.

Пять лет назад в картине «Американский рестлер: Волшебник» мы познакомились с юным эмигрантом из Ирана по имени Али, который смог добиться уважения со стороны своих одноклассников только после того, как стал звездой школьной команды по вольной борьбе.

«Полный нокдаун» расскажет о том, как повзрослевший Али использует полученные в школе навыки в подпольных боях без правил, за участие в которых герой надеется получить необходимые для лечения больной матери деньги.

«Полный нокдаун» (оригинальное название — American Fighter), 2019, США, драма.

Режиссер: Шон Пол Пичинино. В ролях: Джордж Костурос, Томми Флэнаган и др.

В российском прокате с 29 апреля.

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