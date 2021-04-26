«Милосердие, прощение и помощь»: Петров рассказал, о чем новый фильм «Человек божий»

На 43-м Московском международном кинофестивале представлен фильм сербско-американского режиссера Елены Попович «Человек божий». Это картина о жизни одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского. И одну из ролей в ней сыграл звезда российского кино Александра Петров.

Беседуя с журналистами, 32-летний актер поделился мнением, что религиозная составляющая нового фильма — это его фундамент, но сама история получилась совершенно не про религию. Она про людей и их любовь. Артист уверяет, что это глубокомысленное кино будет понятно не только возрастному зрителю, но и молодежи.

«В первую очередь, наверное, люди поймут и ответят себе на вопрос, как они могут поступать в каких-то похожих ситуациях, и что такое — я скажу, может быть, банальное, но очень важное слово — милосердие. Что это такое — и милосердие, и прощение, и помощь. Мне кажется, это основополагающие вещи для каждого из нас, для каждого человека. И как раз людям молодым это должно быть очень интересно, и они сами ответят для себя на какие-то вопросы», — цитирует Петрова ФАН.

Актер добавил, что ему изначально очень понравился сценарий. Он также согласился с тем, что это хорошая роль для его «послужного списка» в кино, так как обычно Александр играет хулиганов, бунтарей и мужчин, идущих вопреки всему.

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