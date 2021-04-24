«Рядом не стояли»: Ревва представит свой третий фильм в мае

В конце лета прошлого года Александр Ревва объявил о том, что приступил к съемкам третьей части комедии «Бабушка легкого поведения». Первые две настолько понравились зрителям, что шоумен и юморист пошел дальше. Причем такими быстрыми шагами, что уже в мае фильм выйдет в широкий прокат.

«Первые два рядом с третьей рядом не стояли в третьей «Бабушкой», — заявил Ревва журналистам во время концерта «Удачные песни», который накануне прошел в Москве.

Кроме того, музыкант и продюсер признался, что готовит к выходу новый танцевальный трек и клип.

Напомним, в комедии «Бабушка легкого поведения» главные роли сыграли сам Ревва и Глюкоза.

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