«Абсолютное безумие»: Михалков высказался о новых правилах «Оскара»

Новые правила Американской киноакадемии для претендентов премии «Оскар» были приняты осенью прошлого года. Так, с 2024 года претенденты на статуэтку в номинации «Лучший фильм» должны буду снять в нем в качестве главного актера или актера второго плана темнокожего, при этом не менее 30 процентов второстепенных ролей должны сыграть люди нетрадиционной ориентации, трансгендеры и инвалиды. Режиссер Никита Михалков заявил, что новые правила — «абсолютное безумие».

«Это сумасшествие. Оно организовано. Оно, на мой взгляд, построено на неком обесчеловечивании, вообще, в принципе, оправдывающем насилие, разрушение структуры. Я считаю, что это абсолютное безумие», — цитирует Михалкова RT.

Свое мнение режиссер высказал на пресс-конференции, посвященной открытию 43-го Московского международного кинофестиваля. В этом году он пройдет с 22 по 29 апреля.

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