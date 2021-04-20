Кинофраншиза «После» пополнится еще двумя фильмами

Это будут приквел о юном Хардине и продолжение про детей главных героев.

Хорошая новость для поклонников американской мелодрамы «После»: к третьему и четвертому фильмам франшизы добавятся еще два. Режиссер Кастилл Лэндон, который сейчас выпускает упомянутые картины, собирается расширить киновселенную по романам Анны Тодд приквелом и сиквелом с новыми актерами.

Как сообщает издание Deadline, приквел покажет историю юного Хардина Скотта — героя франшизы. В этом фильме будет показана его первая любовь, и откроются новые тайны его прошлого. А сиквел уже расскажет о детях Тессы и Хардина — Эмери и Одене, — а также их двоюродном брате Адди, которые стараются повзрослеть, не совершая ошибок своих родителей.

Оба фильма будут сниматься одновременно, проект стартует осенью 2021 года.

«Я рад возможности расширить родственные темы, уже установленные во франшизе, и представить детей Хардина и Тессы в современной обстановке», — сказал режиссер.

Продюсеры добавили, что у «После» очень активная и вовлеченная фанатская база, которая, определенно, заслуживает больше экранизированных историй. Иными словами, спрос рождает предложение.

Напомним, первый фильм «После» с Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффином в главных ролях вышел в 2019 году. Уже в 2020-м поклонникам подарили вторую часть. Выход третьей намечен на текущий год.

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