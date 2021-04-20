Прощайся с жизнью: составлен рейтинг причин смерти в голливудских фильмах

В Сети появились результаты одного занимательного исследования. Обозреватели портала Goodluckmate подбили статистику по 50 тысячам смертей в голливудских фильмах, чтобы выяснить, из-за чего чаще всего умирают экранные персонажи.

Можно подумать, что большинство расправ в кино устраивается с помощью огнестрельного оружия, но оно оказалось только на третьем месте — 3387 смертей. А лидером рейтинга признано убийство с помощью холодного оружия: закололи и зарезали в американских фильмах 5978 персонажей.

Второе место принадлежит взрывам — 3741 смерть, четвертое у падения с высоты — 2452 смерти. Далее идут сожжение (2390), удушье (1935), удар головой (1819), утопление (1805), болезни (1797) и отравление (1748).

Всего в рейтинге 50 позиций, среди который есть атаки монстров и зомби, ДТП, удар током, замерзание, укус вампира и съедение заживо.

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