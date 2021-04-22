Боевик «Гнев человеческий» и другие премьеры недели

«Гнев человеческий» (оригинальное название — Wrath of Man), 2021, Великобритания — США, триллер.

Вопросы о ремейках явно нервируют не только Киркорова, похоже, раздраженно отвечать на них скоро начнет и Гай Ричи. Уважаемый английский режиссер уже переснимал старенькие сериалы («Агенты А.Н.К.Л.»), диснеевские мультики («Аладдин») и итальянские комедии («Унесенные»), а теперь взялся за французские триллеры. 17 лет назад режиссер Николя Букриеф снял картину о богатом бизнесмене, который идет работать инкассатором в надежде найти убийц сына, ставшего случайной жертвой нападения на одну из инкассаторских машин.

В фильме, называвшемся, как нетрудно догадаться, «Инкассатор», главный герой предстает перед нами отнюдь не хладнокровным мстителем — он не умеет обращаться с оружием и ладить с людьми, с ним регулярно случаются эпилептические припадки, и все эти проблемы он вынужден решать буквально на ходу, довольно неуклюже двигаясь к своей цели. В ремейке, названном «Гнев человеческий», главную роль играет Джейсон Стэйтем, поэтому о припадочном недотепе можно сразу забыть. Персонаж Стэйтема будет действовать, как всегда, четко и жестко, и это немного обидно.

Изображать крутого мужика, стреляющего в яблочко и бьющего наповал, Джейсону приходится уже много лет — согласитесь, гораздо интереснее было бы увидеть записного героя боевиков в образе нерасторопного эпилептика.

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт и др.

В российском прокате с 22 апреля.

«Поколение Вояджер» (оригинальное название — Voyagers), 2021, США, фантастика.

Вслед за «Интерстелларом» и «Пассажирами» в космос отправляется очередная киноэкспедиция, призванная добраться до пригодной для существования планеты и начать там новую жизнь. Освежить не самый оригинальный сюжет попытались создатели ленты «Поколение Вояджер», в которой в центре внимания находятся летящие за тридевять земель юноши и девушки. Возраст колонистов ставит перспективы миссии под сомнение, ведь молодежи всегда и везде будет интереснее копаться в своих личных проблемах, нежели спасать человечество.

Режиссер: Нил Бёргер. В ролях: Тай Шеридан, Колин Фаррелл и др.

В российском прокате с 22 апреля.

«Великий» (оригинальное название — Minamata), 2020, США, драма.

Джонни Деппу в июне стукнет 58 лет, и неудивительно, что в этом возрасте актера в творческом плане привлекает что-то посерьезнее капитана Джека Воробья — например, роль Юджина Смита, одного из самых известных американских фотожурналистов. Авторы драмы «Великий», в которой Депп также выступил в качестве продюсера, сосредоточились на конкретном эпизоде в биографии Смита, серии репортажей которого помогли в начале 70-х разоблачить злодеяния могущественной японской химической корпорации.

Режиссер: Эндрю Левитас. В ролях: Джонни Депп, Хироюки Санада и др.

В российском прокате с 22 апреля.

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