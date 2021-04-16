Исполнительница роли Чудо-женщины призналась, что вдохновлялась образом принцессы Дианы

Оказывается Чудо-женщина из киновселенной DC вдохновлена реальным человеком, и это не какая-нибудь царица амазонок. На днях исполнительница роли супергероини, израильская актриса и модель Галь Гадот призналась, что вложила в своего персонажа черты леди Дианы.

«Я помню, как смотрела документальный фильм о принцессе Диане, и там была часть, где рассказывалось, что она была полна сострадания и всегда заботилась о людях. И у меня в голове щелкнуло — у нас должна быть такая Чудо-женщина», — цитирует кинозвезду издание People.

35-летняя Гадот отметила, что ее героиня обладает суперсилами и является практически совершенной. Но именно ее внутренняя уязвимость и добросердечность делают ее близкой и понятной зрителю. А этими качествами ее наделили не комиксы, а образ Дианы. Кстати, у британской принцессы и амазонки из кино одно и то же имя.

Напомним, что у Чудо-женщины в исполнении Галь Гадот вышло два сольных фильма 2017 и 2020 годов, и уже запланирована третья картина. Также героиня появилась в блокбастерах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

Смотрите также: