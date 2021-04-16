РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

Как Козловский снимал «Чернобыль»: сложные подводные сцены и участие Пугачевой

Teleprogramma.pro рассказывает о закулисье картины Данилы Козловского, посвященной трагедии на Чернобыльской АЭС.

Как Козловский снимал «Чернобыль»: сложные подводные сцены и участие Пугачевой
Кадр из фильма «Чернобыль»

15 апреля в прокат вышел фильм Данилы Козловского «Чернобыль», посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС. Саундтрек к картине исполнила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. По словам Данилы, появление в фильме знаменитой певицы было закономерным, потому что в ленте о ней много говорят. Ведь время действия картины можно назвать ее эпохой. В картине также снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и другие актеры.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме «Чернобыль».
Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме «Чернобыль».

О чем рассказывает фильм «Чернобыль»

Фильм повествует об Алексее Карпушине — молодом пожарном на атомной станции в Припяти. Он весело проводит время в компании разных девушек до тех пор, пока не влюбляется в Ольгу (Оксана Акиньшина). Когда-то их уже связывали взаимные чувства и теперь Алексей намерен вернуть былое и не повторять прежних ошибок. Вместе с Олей и ее маленьким сыном они мечтают поехать к морю. Однако авария на Чернобыльской АЭС рушит все планы влюбленных.

Кадр из фильма «Чернобыль»
Кадр из фильма «Чернобыль»

Взрыв реактора грозит гибелью тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения. Все помещения АЭС затоплены, повсюду радиация. И чтобы предотвратить катастрофу, Алексею необходимо опуститься под ядерный реактор и выпустить воду… Однако такой подвиг может стоить ему жизни.

История проекта началась с того, что сценарий фильма Даниле Козловскому показал продюсер Александр Роднянский. И Данила остался под большим впечатлением от него.

«В какой-то момент история трагедии в Припяти стала для меня личной. И я решил снять фильм на эту тему. Еще даже на уровне синопсиса я увидел одну сцену, которая мне подсказала, в каком направлении двигаться, — признается Данила Козловский. — Рассказывая историю этих людей, мы помогаем зрителю сопереживать происходящему и подключиться эмоционально. Главное – это отношения героев, их любовь, драма,  происходящие на фоне глобальной катастрофы. Все эпизоды, связанные с катастрофой, мы старались делать эпичными».

Как шла подготовка к съемкам картины

По словам Козловского, подготовка к съемкам фильма «Чернобыль» шла несколько лет. Участники съемочной группы изучали архивные данные, связанные с трагедией на Чернобыльской АЭС, встречалась с ликвидаторами. Стояла задача максимально правдоподобно показать эпизоды, касающиеся взрыва атомного реактора. Однако при этом все происходящее является художественным вымыслом, напомнил Данила.

Кадр из фильма «Чернобыль»
Кадр из фильма «Чернобыль»

Интересно, что подводные сцены снимались в Венгрии. Специально для таких съемок были построены трехэтажные декорации.

«Снимать подводные эпизоды было крайне непросто и дорого. Мы хотели сделать их более достоверными и все это время быть с героями рядом.  Нужно было построить декорации, залить их водой, взять камеру и снимать.

В какой-то момент мы отказались от каскадеров, чтобы иметь возможность работать более продолжительное время, — поясняет Козловский.

А вот в других сценах каскадеры присутствовали и готовили артистов к появлению в кадре. Это было абсолютно безопасно во всех смыслах».

Специально для съемок фильма Алла Пугачева исполнила песню «Мы в этой жизни только гости».

Данила Козловский в фильме «Чернобыль».
Данила Козловский в фильме «Чернобыль».

Как в съемках приняла участие Алла Пугачева

В картине неоднократно упоминается о знаменитой певице. Герои ленты мечтают попасть на ее концерт. В фильме звучит много музыки Примадонны, повсюду развешаны плакаты с ее изображением. К тому же в 1986 году Пугачева одной из первых приехала на место аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы оказать поддержку ликвидаторам.

По словам Данилы, ему очень хотелось записать совместно с Пугачевой какую-то композицию. Алле Борисовне показали фильм, поговорили с ней. После этого Максим Галкин начал подкидывать идеи для песен. Пугачева и ее муж взяли композицию «Мы в этой жизни только гости». Примадонна записала аранжировку к ней, после чего на песню был снят клип.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме «Чернобыль».
Оксана Акиньшина и Данила Козловский в фильме «Чернобыль».

А вот на вопрос по поводу сравнения своего фильма с одноименным мини-сериалом сериалом Крейга Мейзина HBO рассказал, что на Западе попытались обобщить историю трагедии на Чернобыльской АЭС. А он же сделал акцент на судьбах отдельных людей.

По словам Козловского, тема Чернобыльской катастрофы настолько обширна, что фильмов, сериалов и документальных проектов по ней должно быть гораздо больше.

Смотрите также:

Тэги

Данила КозловскийОксана АкиньшинатрагедияФильм «Чернобыль»