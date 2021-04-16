Как Козловский снимал «Чернобыль»: сложные подводные сцены и участие Пугачевой

15 апреля в прокат вышел фильм Данилы Козловского «Чернобыль», посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС. Саундтрек к картине исполнила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. По словам Данилы, появление в фильме знаменитой певицы было закономерным, потому что в ленте о ней много говорят. Ведь время действия картины можно назвать ее эпохой. В картине также снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и другие актеры.

О чем рассказывает фильм «Чернобыль»

Фильм повествует об Алексее Карпушине — молодом пожарном на атомной станции в Припяти. Он весело проводит время в компании разных девушек до тех пор, пока не влюбляется в Ольгу (Оксана Акиньшина). Когда-то их уже связывали взаимные чувства и теперь Алексей намерен вернуть былое и не повторять прежних ошибок. Вместе с Олей и ее маленьким сыном они мечтают поехать к морю. Однако авария на Чернобыльской АЭС рушит все планы влюбленных.

Взрыв реактора грозит гибелью тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения. Все помещения АЭС затоплены, повсюду радиация. И чтобы предотвратить катастрофу, Алексею необходимо опуститься под ядерный реактор и выпустить воду… Однако такой подвиг может стоить ему жизни.

История проекта началась с того, что сценарий фильма Даниле Козловскому показал продюсер Александр Роднянский. И Данила остался под большим впечатлением от него.

«В какой-то момент история трагедии в Припяти стала для меня личной. И я решил снять фильм на эту тему. Еще даже на уровне синопсиса я увидел одну сцену, которая мне подсказала, в каком направлении двигаться, — признается Данила Козловский. — Рассказывая историю этих людей, мы помогаем зрителю сопереживать происходящему и подключиться эмоционально. Главное – это отношения героев, их любовь, драма, происходящие на фоне глобальной катастрофы. Все эпизоды, связанные с катастрофой, мы старались делать эпичными».

Как шла подготовка к съемкам картины

По словам Козловского, подготовка к съемкам фильма «Чернобыль» шла несколько лет. Участники съемочной группы изучали архивные данные, связанные с трагедией на Чернобыльской АЭС, встречалась с ликвидаторами. Стояла задача максимально правдоподобно показать эпизоды, касающиеся взрыва атомного реактора. Однако при этом все происходящее является художественным вымыслом, напомнил Данила.

Интересно, что подводные сцены снимались в Венгрии. Специально для таких съемок были построены трехэтажные декорации.

«Снимать подводные эпизоды было крайне непросто и дорого. Мы хотели сделать их более достоверными и все это время быть с героями рядом. Нужно было построить декорации, залить их водой, взять камеру и снимать. В какой-то момент мы отказались от каскадеров, чтобы иметь возможность работать более продолжительное время, — поясняет Козловский. А вот в других сценах каскадеры присутствовали и готовили артистов к появлению в кадре. Это было абсолютно безопасно во всех смыслах».

Специально для съемок фильма Алла Пугачева исполнила песню «Мы в этой жизни только гости».

Как в съемках приняла участие Алла Пугачева

В картине неоднократно упоминается о знаменитой певице. Герои ленты мечтают попасть на ее концерт. В фильме звучит много музыки Примадонны, повсюду развешаны плакаты с ее изображением. К тому же в 1986 году Пугачева одной из первых приехала на место аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы оказать поддержку ликвидаторам.

По словам Данилы, ему очень хотелось записать совместно с Пугачевой какую-то композицию. Алле Борисовне показали фильм, поговорили с ней. После этого Максим Галкин начал подкидывать идеи для песен. Пугачева и ее муж взяли композицию «Мы в этой жизни только гости». Примадонна записала аранжировку к ней, после чего на песню был снят клип.

А вот на вопрос по поводу сравнения своего фильма с одноименным мини-сериалом сериалом Крейга Мейзина HBO рассказал, что на Западе попытались обобщить историю трагедии на Чернобыльской АЭС. А он же сделал акцент на судьбах отдельных людей.

По словам Козловского, тема Чернобыльской катастрофы настолько обширна, что фильмов, сериалов и документальных проектов по ней должно быть гораздо больше.

Смотрите также: