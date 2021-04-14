Сразу после 40-летия звезде «Матрицы» Керри-Энн Мосс предложили роль бабушки

Актриса была неготова к тому, что ее так быстро «состарят».

Канадскую актрису Керри-Энн Мосс помнят, как Тринити из культового фильма «Матрица». В последние годы женщина стала появляться в сериалах киновселенной Marvel, но будем откровенны, после успеха франшизы про роботов и людей артистка нигде больше не выстрелила. Есть ли в этом ее вина, или голливудская машина оказалась к звезде слишком беспощадной?

Недавно 53-летняя Мосс поучаствовала в благотворительном мероприятии 92nd Street Y и рассказала об одном интересном факте своей карьеры. Оказывается, ей никто больше и не предлагал роли сильных героинь и боевых подруг главных героев. А после 40 лет (вдумайтесь) женщине вообще стали предлагать роли бабушек.

«Я слышала, что в сорок лет все меняется. Я не верила в это, потому что отрицаю стереотипы, — цитирует кинозвезду портал Comicbook. — Но буквально на следующий день после моего 40-летия я читала пришедший мне сценарий и обсуждала его со своим менеджером. Она такая: «О, нет, нет, нет, ты читаешь не ту роль, надо бабушку». Я могу немного преувеличивать, но это произошло в одночасье. Я превратилась из девочки в мать и кого-то старше матери».

По словам актрисы, она совершенно не чувствовала себя настолько старой. В том же интервью она признала, что быть успешной в кинобизнесе — это очень непросто. Даже всемирная слава «Матрицы» не помогает.

Напомним, что в 2021 году Керри-Энн Мосс вернется к роли Тринити в «Матрице-4». Надеемся, в новом фильме она докажет, что ее слишком рано приписали к бабушкам.

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