Том Круз признался, что во время съемок трюков коллеги просят его не улыбаться

Все знают, что голливудский актер Том Круз любит самостоятельно выполнять свои трюки и на съемках франшизы «Миссия невыполнима», не доверяя своего персонажа каскадеру. В интервью мужчина отмечает, что он предпочитает досконально изучить и проработать трюк, а затем лично его исполнить. Хотя, как звезда и режиссер, он мог бы спихнуть всю эту работу на отдел каскадеров.

На днях 58-летний актер стал гостем британского «Шоу Грэма Нортона» и рассказал о своей мании самому выполнять трюки, какими бы опасными они не были. Мужчина поделился, что за свою карьеру он не раз получал травмы и переломы, но это не остановило его тягу к новым ощущениям. Когда артист исполняет тот или иной трюк, он даже улыбается, хотя его персонаж в этот момент фильма должен быть напуган или сосредоточен.

«Сначала трюк заставляет понервничать, но он также и воодушевляет, — цитирует Круза Daily Mail. — Во время съемок трюков мне несколько раз просили перестать улыбаться!»

За свою жизнь Том висел на здании Бурдж-Халифа в Дубае на высоте более 800 метров, цеплялся за крыло самолета во время взлета, отправлялся в свободное падение, а также задерживал дыхание под водой на шесть минут. А теперь представьте, что он при всем этом экстриме еще и улыбается…

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