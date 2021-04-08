Автор легендарного крика «Мортал Комбат!» даже не знал, для чего записывает эти слова

Позже его голос попал в саундтрек к фильму 1995 года и стал знаком практически каждому поклоннику поп-культуры в мире.

8 апреля в российских кинотеатрах вышел новый фильм «Мортал Комбат», снятый по культовой видеоигре. Вместе с этим в Сети появилась забавная новость о музыкальной композиции Techno Syndrome (Mortal Kombat), которая стала саундтреком к оригинальному боевику 1995 года.

Пожалуй, ее знают даже те, кто ни с кино, ни с игрой не знаком. С годами она превратилась в своеобразный гимн любой эпической драки. Многие помнят, что трек начинается с истошного крика: «Мортал Комбат!» — а затем идет динамичная тема на синтезаторе.

Так вот, портал State.com нашел того самого актера, который записал этот легендарный выкрик. Это малоизвестный артист Кайл Вятт из Техаса, сейчас ему 52 года. И, как оказалось, он знать не знал, что оставит такой жирный след в мировой поп-культуре.

Знаменитую песню выпустила бельгийская электронная группа The Immortals, но она никогда не работала с ним. Музыканты взяли фразы персонажей из игры, а также мужской крик из ее рекламного ролика, вышедшего в 1993 году. Именно в нем почти 30 лет назад и снимался Вятт. Вот это видео, автор крика появляется в нем на 54-й секунде.

«Я думаю, эта съемка была одной из первых, которые я получил, переехав в Нью-Йорк. Позвонила мой агент, которая рассылала мое резюме по факсу. И я не знаю, говорили ли нам, для чего это будет снято. Мы не знали, будет ли это короткометражка, реклама или игра. Мы должны были много кричать и бегать», — рассказал Кайл.

Он вспомнил, как менеджер съемки выбрал его из толпы статистов и сказал, что нужно будет выкрикнуть слова «Мортал Комбат!».

«Он мне говорит: «Я хочу, чтобы вы просто прокричали это изо всех сил, как будто вызываете самых темных демонов в своем теле».

Звук был записан на камеру, что висела на кране. Понадобилось три-четыре дубля, и в итоге в работу был взят лучший вариант. Он же потом попал в музыкальную композицию и в фильм.

За ту съемку мужчина получил разовый гонорар, который позволил ему заплатить за квартиру в тот месяц. Про видеоигру он ничего не знал, да и саму рекламу по телевизору не видел. Правда открылась ему лишь через несколько лет, когда вышел фильм, который, по сути, начинается с его крика. Добавим, что сейчас у Кайла трое юных сыновей, и они считают, что их папа очень крутой.

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