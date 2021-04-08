Гай Ричи о съемках фильма «Гнев человеческий»: «Мы практически не репетировали трюковые цены»

22 апреля на экране воссоединятся две культовые личности в мире кино: на широкие экраны выходит поставленный Гаем Ричи экшн-триллер «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Teleprogramma.pro и создатели фильма рассказывают том, что происходило за кадром.

Крестный отец Джейсона Стэйтема

Да-да, и в этом определении нет преувеличения, ведь именно Гай Ричи привел Джейсона Стэйтема в большое кино. Даже не в больше кино, а в кинематограф в принципе – буквально с улицы, где Стэйтем в тот момент промышлял мелкой торговлей фальсификатом из-под полы. В итоге динамичные захватывающие хиты 1990-х «Карты, деньги, два ствола» снятые Ричи со Стэйтемом в главной роли, легко и непринужденно завоевали сердца зрителей. Творческий тандем просуществовал до 2005 года, когда вышел их последний совместный фильм «Револьвер».

Тем не менее, как признается Ричи, он изначально знал, что единственный актер, идеально подходящий на роль главного героя своего нового фильма «Гнев человеческий» – это Джейсон Стэйтем.

«Мне всегда нравился Джейсон Стэйтем как актер, – отмечает режиссер. – Снимая его в фильме «Карты, деньги, два ствола», я уже был уверен, что он станет кинозвездой. И очень рад, что не ошибся. Потом у него каждый из нас пошел своим путем в кинематографе. Но я знал, что рано или поздно наши пути обязательно еще раз пересекутся. И тут появилась история, которая идеально подходила и мне, и Джейсону. Фильм «Гнев человеческий» очень серьезный. В картине поднимаются темы мести, семьи, а также грехов отцов, за которые расплачиваются дети».

Долго уговаривать Джейсона Стэйтема не пришлось.

«Мне было достаточно позвонить ему и за две минуты обрисовать сюжет будущей картины, – утверждает Ричи. – Ни он, ни я долго не раздумывали. Нам понравился сюжет. Для любой кинокартины важно, чтобы режиссер и исполнитель главной роли страстно хотели бы снять один и тот же фильм. Это был как раз тот самый случай. Описать «Гнев человеческий» в паре предложений можно так: «Джейсон Стэйтем в умном жанровом фильме о мести». «Тогда, 20 лет назад, мы через многое прошли вместе, – вспоминает Стэйтем. – Теперь же нам обоим было интересно, не изменилось ли что-то в нас самих, что могло бы помешать совместной работе. К счастью, ничего не изменилось. Я влюбился в свою профессию благодаря счастливому лотерейному билетику, который мне подарил Гай. Этот билет назывался «Карты, деньги, два ствола».

Тщеславие, алчность и прочие грехи

«Гнев человеческий» преподнес Стэйтему новый актерский вызов: ему предстояло сыграть загадочного персонажа по имени Эйч. Этот холодный на вид джентльмен, внутри которого пылает жажда справедливости, устраивается в инкассаторскую компанию. Но не для того, чтобы заработать себе на жизнь, а с целью выйти на организаторов серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. У него к ним личные счеты…

«Эйч расчетлив, умен, сконцентрирован и целеустремлен», – говорит Ричи о главном герое, который выходит на тропу войны.

Ну а раз речь идет о мести и о гневе, Ричи решил, что насилие нужно показать предельно откровенно.

«Мы не делали послабления ни в чем, – объясняет Ричи. – Картина об алчности, крови, тщеславии, о семи смертных грехах, упомянутых в Библии. Во всяком случае, пять из этих смертных грехов вы найдете в сюжете».

В благодарность известному папе

Одну из главных ролей в фильме играет Скотт Иствуд, знакомый зрителям по картинам «Тихоокеанский рубеж», «Форсаж-8» и «Ярость». Его персонаж – член банды грабителей по имени Джен.

«Моего героя можно описать одним только словом: опасен, – улыбается Скотт Иствуд. – Очень опасен. Он – вспыльчив и совершенно непредсказуем. Гай хотел придать моему персонажу мужественности, поэтому мы добавили в образ моего героя накладной шрам и контактную линзу белесого цвета. Я носил все это на протяжении всех съемок».

Иствуд признается, что особенно ему понравились трюковые сцены.

«Это настоящий экшн, – рассказывает актер. – Мы бегали с оружием наперевес, стреляли, дрались с врагами, дрались с друзьями. Я люблю спорт, так что все динамичные сцены были мне в радость. Наверное, в этом я по-настоящему преуспел».

Кстати, Гай Ричи как-то признавался, что является давним поклонником творчества Клинта Иствуда, которой является Скотту отцом.

Джентльмен в команде «Гнева…»

В фильме «Гнев человеческий» зрителей ждет встреча с актером Эдди Марсаном, которого трудно было не запомнить по роли в предыдущей картине Гая Ричи «Джентльмены». Там он сыграл Большого Дейва, издателя таблоида, который за свои козни был «удостоен чести» стать фигурантом пикантного видео со свиньей.

Кто смотрел фильм, нас понял, а тем, кто по недоразумению пропустил самый кассовый фильм Гая Ричи в российском прокате, мы не станем подкидывать спойлер. А еще он знаком зрителям по роли инспектора Лестрейда в фильме все того же Гая Ричи «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу в главных ролях.

В «Гневе человеческом» Эдди Марсан играет управляющего депо броневиков инкассаторской компании по имени Терри. На контрасте с Эйчем Терри не отличается излишней мужественностью, но это качество характера персонажа Марсана ничуть не смущало.

«В этом фильме полно альфа-самцов – крутых парней, которые бегают в бронежилетах и с оружием в руках, – объясняет актер, – так что сыграть тревожного офисного работника на их фоне было мне очень интересно».

Дрались по-настоящему, без репетиций

Несмотря на то, что действие картины происходит в Южной Калифорнии, «Гнев человеческий» снимался преимущественно в Лондоне. Индустриальные комплексы Туманного Альбиона с успехом заменили безликие каменные задворки Лос-Анджелеса.

Впрочем, некоторые экстерьерные сцены пришлось все же снять в Калифорнии, чтобы сориентировать зрителя в пространстве. Ричи стремился к тому, чтобы фильм был как можно более реалистичным – будь то выбор локаций, диалоги персонажей, динамика боевых сцен или хореография сцен с ограблениями.

«Мы практически не репетировали трюковые цены, – утверждает Ричи. – События, в том числе и поединки, должны были развиваться естественным, правдоподобным способом. Мы хотели показать, как люди могли бы себя вести в реальной ситуации, а не продемонстрировать очередную фантазию профессионального постановщика на заданную тему».

Это касается и сцен с участием Джейсона Стэйтема.

«Кажется, он не постарел ни на один день, – говорит Ричи об актере. – Ума не приложу, в чем его секрет, но он по-прежнему в отличной физической форме».

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