Звездный дуэт: Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют супругов в новом фильме

Известные актеры уже не первый раз снимаются вместе.

Голливудские звезды Джордж Клуни и Джулия Робертс в очередной раз снимутся вместе. Недавно был анонсирован их новый совместный фильм «Билет в рай» (Ticket to Paradise). В нем звезды голливудского кино сыграют бывших супругов, которые временно объединились, чтобы помешать своей дочери совершить ту же ошибку, что и они когда-то.

Как сообщает издание Deadline, студия Universal Pictures наметила релиз картины на 30 сентября 2022 года. Съемки будут проходить в Австралии, а сюжет развернется якобы на Бали.

Добавим, что Джулия и Джордж познакомились на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году и с тех пор стали хорошими друзьями. Они сыграли вместе в картине «Финансовый монстр» 2016-го, также Робертс снялась в режиссерском дебюте Клуни «Признания опасного человека» 2002 года.

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