«Кинотеатр Эдуарда Артемьева»: IVI покажет фильм про композитора, подарившего музыку фильму «Легенда №17»

Среди работ Артемьева значатся «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада» и многие другие картины.

Известный композитор Эдуард Артемьев подарил музыку десяткам фильмов. Среди его творческих работ композиции, написанные для картины «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда №17».

Все яркие моменты фильмов разворачиваются под музыку, сочиненную Артемовым.

9 апреля IVI покажет музыкальный фильм «Кинотеатр Эдуарда Артемова». Специально для съемок Музеем кино были оцифрованы оригинальные афиши фильмов, составляющих золотую коллекцию отечественного кинематографа.

Помимо гениальной музыки зрителей ждет душевный разговор между Эдуардом Артемьевым и его друзьями — актером и кинорежиссером Александром Адабашьяном, дирижером Сергеем Скрипкой и пианисткой Басинией Шульман.

Всего в съемках киноконцерта приняли участие более 130 человек.

В рамках онлайн-проекта планируется целый цикл передач при участии талантливых артистов и звезд мировой сцены. Проект дает возможность услышать любимые произведения в неожиданных аранжировках и почувствовать себя единственным зрителем в зале.

Смотрите музыкальный фильм «Кинотеатр Эдуарда Артемьева», 9 апреля в 20.00 а IVI.

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