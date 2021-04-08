Боевик «Мортал Комбат» и другие премьеры недели

«Минари» (оригинальное название — Minari), 2020, США, драма.

Режиссер: Ли Айзек Чун. В ролях: Стивен Ян, Уилл Пэттон и др.

В российском прокате с 8 апреля.

После прошлогоднего оскаровского триумфа южнокорейских «Паразитов» любая азиатская картина кажется претендентом на заветную статуэтку. Вот и драма «Минари» заработала сразу шесть оскаровских номинаций, ведь в центре внимания здесь корейская семья, пытающаяся обустроиться в США в начале 80-х.

Семейство — амбициозный папа, нервная мама, полубезумная бабуля, дочь-тихоня и сын с врожденным пороком сердца — мужественно, как и положено трудолюбивым эмигрантам, прокладывает дорогу к американской мечте. В данном случае она лежит через поле, которое глава семьи засеял в надежде вырастить что-то сугубо корейское и продавать затем проживающим в Штатах землякам.

Наблюдая за стараниями героев, простодушный зритель наверняка не раз пустит слезу и вспомнит крылатую фразу красноармейца Сухова «Восток — дело тонкое». Однако гости из восточноазиатской страны и вообще весь корейский колорит — лишь ширма, за которой скрывается стандартное американское кино про трудности, которые нас не пугают.

Режиссер Ли Айзек Чун умудрился запихнуть сюда даже библейские мотивы в лице звезды 90-х Уилла Пэттона, распевающего псалмы и таскающего на спине огромный крест. Кстати, сам Ли Айзек Чун — кореец лишь номинальный, благо родился и всю жизнь прожил в Америке. Тонкости такого «Востока» вряд ли заслуживают высокой оценки товарища Сухова.

«100% волк» (оригинальное название — 100% Wolf), 2020, Австралия, анимационный.

Режиссер: Алекс Стадерманн.

В российском прокате с 8 апреля.

Герой мультика «100% волк» — юный оборотень Фредди, с нетерпением ожидающий 13-летия, когда он должен превратиться из обычного подростка в серого хищника. Но день рождения становится праздником грустным, ведь Фредди отчего-то превращается не в волка, а в пуделя. Песику надо срочно доказать братьям-оборотням, исторически презирающим собак, что он все-таки полноценный волк. Спасая свою репутацию, Фредди заодно спасет и считающегося погибшим отца — неплохой результат для того, кому светило изгнание из стаи с волчьим билетом.

«Мортал Комбат» (оригинальное название — Mortal Kombat), 2021, США, боевик.

Режиссер: Саймон Маккуойд. В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим и др.

В российском прокате с 8 апреля.

Среди видеоигр 90-х особое место занимала посвященная рукопашным схваткам «Смертельная битва» — геймеры со стажем ее, конечно, помнят. Помнят они и вдохновленные этой игрой фильмы: первый стал кассовым хитом, а вот второй не заработал и половины того, что принес предшественник.

Итогом фиаско стала отмена съемок третьей части франшизы и перевод ее в полузамороженный режим. Спустя почти четверть века сага восстает из пепла, причем в нашем прокате уже под оригинальным названием — «Мортал Комбат». Оно действительно выглядит уместнее, ведь с учетом того, как ничтожны были шансы на возрождение, речь теперь идет скорее не о смертельной, а о бессмертной битве.

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