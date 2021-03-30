Американец попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за просмотр фильма «Мстители: Финал»

Мужчина сходил на блокбастер в кино почти две сотни раз.

Когда слышишь о «Книге рекордов Гиннесса», кажется, что попасть туда практически невозможно — нужно совершить что-то настолько грандиозное, чтобы весь мир ахнул. А смогли бы вы, например, поставить рекорд по количеству просмотров своего любимого фильма? А вот американец из Флориды Рамиро Аланис смог — он посмотрел блокбастер «Мстители: Финал» в кинотеатрах 191 раз и попал в вышеупомянутую книгу.

Мужчина работает личным тренером, а еще является фанатом киновселенной Marvel. Больше всего ему нравится Капитан Америка. Однажды он увидел в YouTube, что некто установил похожий рекорд по просмотру фильма «Мстители: Война бесконечности», и подумал, что вот его шанс прославиться. Однако это достижение оказалось не таким простым, как можно подумать.

«Самыми сложными был отказ от социальной жизни с семьей и тренажерного зала (я потерял 16 фунтов мускулов), а также управление своим рабочим временем», — цитирует Рамиро сайт «Книги Гиннесса».

Но когда мужчина получил письмо о том, что его рекорд признан, он расплакался от счастья, ведь теперь он навсегда вписал себя в историю киновселенной Marvel. Аланис добавил, что на пути к рекорду его поддерживали семья, друзья и просто неравнодушные люди из социальных сетей.

Интересно, а сотрудники «Книги» учитывали, сколько раз россияне смотрели «Служебный роман»? А то, может, не тому человеку они статус рекордсмена вручили…

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