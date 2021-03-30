Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз создаст американский ремейк российского фильма «Спутник»

Голливудский режиссер Мэтт Ривз («Монстро», «Впусти меня. Сага», «Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война») закончил снимать Роберта Паттинсона в новом фильме про Бэтмена, и снова взялся за фантастику. Причем за российскую. Как сообщает издание Deadline, он будет продюсировать ремейк фильма «Спутник» 2020 года с Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком.

Причем, об изменениях в сюжете не сообщается. Предварительно, действие фильма так же будет происходить в Советском Союзе 1980-х годов. После аварии в космосе на Землю вернется пилот с неизвестным инопланетным организмом внутри него, и женщина-медик будет пытаться спасти космонавта. Фильм будет снят на английском языке и, стоит полагать, с американскими актерами. Хотя известно, что российский «Спутник» был не только переведен для западных зрителей, но и показан в кинотеатрах США, Великобритании и Австралии.

В списке продюсеров нового проекта, кроме Мэтта Ривза, указаны Федор Бондарчук и режиссер отечественной версии Егор Абраменко.

«Мы уверены, что «Спутник» будет хорошо транслироваться для англоязычной аудитории и продолжит очаровывать кинозрителей во всем мире своей захватывающей историей. Мы с нетерпением ждем начала производства и считаем, что у нас есть одни из лучших партнеров в отрасли, чтобы переосмыслить оригинальное видение Егора, оставаясь верным пути фильма», — сказала вице-президент компании Village Roadshow Pictures (участвовала в выпуске «Матрицы» и «Джокера») по художественным фильмам Джиллиан Апфельбаум. «Спутник» был первым крупным российским релизом, который сразу перешел на цифровые платформы во время карантина, когда все сидели дома, и его смотрело беспрецедентное количество людей. Релиз наделал много шума как в России, так и во всем мире. Я очень горжусь тем, что «Спутник» стал редким российским фильмом, получившим англоязычный римейк», — приводит издание слова Федора Бондарчука.

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