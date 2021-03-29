«Никто» стал первым фильмом российского режиссера, возглавившим американский прокат

Фильм российского режиссер Ильи Найшуллера «Никто» (Nobody) возглавил американский прокат в минувшем уикенде, 26–28 марта. Об этом сообщается на сайте Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы в США. По его данным, боевик, созданный россиянином, заработал за выходные 6,7 миллиона долларов и выбился на первое место среди своих конкурентов по дате выхода. Еще более 5 миллионов долларов ленте принес прокат в других странах.

Американское издание Variety отмечает, что зрителей в кино могло привлечь то, что исполнитель главной роли Боб Оденкерк предстал в непривычном для себя образе отчаянного линчевателя. Журналисты отмечают, что фильм был тепло встречен критиками и зрителями, но его кассовые сборы трудно назвать достижением, так как в Америке не работает еще приличная доля кинотеатров.

Но для отечественного кинематографа это однозначно победа, так как история не помнит еще ни одного случая, когда фильм российского режиссера лидировал в прокате США. В 2008 году к этому приблизился боевик «Особо опасен» (Wanted) Тимура Бекмамбетова, но тогда его обогнал мультфильм «ВАЛЛ-И».

Добавим, что в «Никто», кроме Оденкерка, снялись голливудские звезды Конни Нильсен и Кристофер Ллойд, российские актеры Алексей Серебряков и Александр Паль, а также музыканты RZA и Сергей Шнуров. В сюжете активную роль играет русская мафия. В нашей стране картина вышла в кинотеатрах 18 марта.

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