Боевик «Майор Гром: Чумной доктор» и другие премьеры недели

«Майор Гром: Чумной доктор», 2021, Россия, боевик.

Режиссер: Олег Трофим. В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и др.

В российском прокате с 1 апреля.

В конце нулевых казалось, что воспитанный на Тарковском и Германе русский зритель не примет примитивный формат кинокомиксов, однако спустя всего пару лет отечественные «интеллектуалы» уже бодро занимали очередь за билетами на очередных «Мстителей». Поняв, что с супергероями бессмысленно бороться, отечественный производитель решил к ним присоединиться.

Поначалу получалось неуклюже: опус под названием «Защитники» дружно подняли на смех. Но были опыты и поинтереснее — например, вышедшая в 2017-м короткометражка «Майор Гром». Ее авторы явно вдохновлялись «Темным рыцарем» Кристофера Нолана, стартовые эпизоды которого старательно скопированы в сцене ограбления банка. И представленный в фильме герой, полицейский Игорь Гром, не обладал сверхспособностями — только увесистыми кулаками и быстрыми мозгами. Ну чем не русский Бэтмен?

По иронии судьбы в полнометражном продолжении — «Майор Гром: Чумной доктор» — Гром сталкивается с врагом, который идет именно по бэтменовским стопам, то есть карает избежавших правосудия преступников. Тем интереснее будет публике, которая сможет задуматься о том, что такое хорошо, а что такое плохо — при всем уважении к «Мстителям», они такой возможности зрителям не предоставляли.

«Ученик экзорциста» (оригинальное название — The Seventh Day), 2021, США, ужасы.

Режиссер: Джастин П. Ланж. В ролях: Гай Пирс, Кит Дэвид и др.

В российском прокате с 1 апреля.

Наивно думать, что коронавирус заставил нечистую силу отложить свою черную деятельность на потом: Сатана не дремлет и регулярно портит жизнь благочестивым гражданам. Об этом нам напоминают создатели ужастика «Ученик экзорциста», в котором крутой спец по изгнанию дьявола берется познакомить молоденького стажера с секретами своего богоугодного мастерства.

«В ринге только девушки» (оригинальное название — Chick Fight), 2020, США, комедия.

Режиссер: Пол Лейден. В ролях: Малин Акерман, Алек Болдуин и др.

В российском прокате с 1 апреля.

Работающая за гроши в кофейне блондинка Анна начинает ходить в подпольный спортзал, где девушки могут от души отмутузить друг друга. Втянувшись в процесс, Анна обращается к пожилому тренеру, который берется сделать из нее чемпионку. Комедия «В ринге только девушки» наглядно демонстрирует, что бывает, когда из двух шедевров (в данном случае из «Бойцовского клуба» и «Малышки на миллион») пытаются соорудить пародийный коктейль и делают это не только без должного уважения, но и в отсутствие таланта.

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