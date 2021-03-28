Проблемы со здоровьем: Джессика Альба завершает карьеру

Джессика Альба решила завершить карьеру актрисы. Звезда фильмов «Город грехов» и «Фантастическая четверка» рассказала, что у нее проблемы со здоровьем. Актриса намерена сосредоточиться на воспитании своих троих детей и развитии собственного бизнеса. Об этом сообщает Romper.

«Моя мать болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали», — рассказала Джессика.

Добавим, что первую роль в кино Альба получила в возрасте 12 лет. В ее копилке наград есть и одна из самых престижных — «Золотой глобус». Почти десять лет назад она основала компанию The Honest Company, которая выпускает нетоксичные продукты для детей.

Смотрите также: