Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом заставили снять трусики на съемках «Основного инстинкта»

63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice, в которой подробно остановилась на съемках культового фильма «Основной инстинкт» и той самой сцены с ногами, запомнившейся зрителям.

В отрывке из книги, опубликованном изданием Vanity Fair, она вспоминает, как ее хитростью заставили снять трусики во время создания откровенной сцены и уверяли, что ее интимной зоны в кадре не видно.

«Мы ничего не видим — просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет, поэтому понятно, что на тебе белье», — вспомнила актриса фразу, которой ее уговорили.

После завершения съемок у актрисы был просмотр готовой версии фильма в компании режиссера Пола Верховена и целой кучи юристов. Увидев ту самую сцену, Стоун встала, отвесила режиссеру пощечину, а затем вышла из здания и позвонила своему адвокату. Тот заверил звезду, что она может получить судебный запрет на выход фильма, так как Гильдия киноактеров запрещает снимать женщин в таком ракурсе.

Тогда судьба картины зависела только от Шерон, но она, основательно подумав и поставив себя на место Верховена, не стала противиться релизу.

«Я знала, в каком фильме снимаюсь. Ради всего святого, я боролась за эту роль, и все это время за меня заступался только этот режиссер, — объясняет актриса свое решение. — Я так долго шла к этому проекту, что полностью изучила персонажа и опасность роли. Я пришла на эту работу, чтобы сыграть Кэтрин Трамелл. И вот снова оказалась перед вызовом».

Стоун добавила, что эта роль была самой напряженной в ее карьере с точки зрения «познания темной стороны себя».

Напомним, «Основной инстинкт» вышел на экраны 1992 году, получил широкий резонанс и восторженные отклики у критиков. Фильм семь раз окупился в прокате.

