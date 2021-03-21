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Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом заставили снять трусики на съемках «Основного инстинкта»

Памятную сцену актриса играла без нижнего белья.

Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом заставили снять трусики на съемках «Основного инстинкта»
Шерон Стоун в «Основном инстинкте». Фото: globallookpress.com

63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice, в которой подробно остановилась на съемках культового фильма «Основной инстинкт» и той самой сцены с ногами, запомнившейся зрителям.

В отрывке из книги, опубликованном изданием Vanity Fair, она вспоминает, как ее хитростью заставили снять трусики во время создания откровенной сцены и уверяли, что ее интимной зоны в кадре не видно.

«Мы ничего не видим — просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет, поэтому понятно, что на тебе белье», — вспомнила актриса фразу, которой ее уговорили.

После завершения съемок у актрисы был просмотр готовой версии фильма в компании режиссера Пола Верховена и целой кучи юристов. Увидев ту самую сцену, Стоун встала, отвесила режиссеру пощечину, а затем вышла из здания и позвонила своему адвокату. Тот заверил звезду, что она может получить судебный запрет на выход фильма, так как Гильдия киноактеров запрещает снимать женщин в таком ракурсе.

Тогда судьба картины зависела только от Шерон, но она, основательно подумав и поставив себя на место Верховена, не стала противиться релизу.

«Я знала, в каком фильме снимаюсь. Ради всего святого, я боролась за эту роль, и все это время за меня заступался только этот режиссер, — объясняет актриса свое решение. — Я так долго шла к этому проекту, что полностью изучила персонажа и опасность роли. Я пришла на эту работу, чтобы сыграть Кэтрин Трамелл. И вот снова оказалась перед вызовом».

Стоун добавила, что эта роль была самой напряженной в ее карьере с точки зрения «познания темной стороны себя».

Напомним, «Основной инстинкт» вышел на экраны 1992 году, получил широкий резонанс и восторженные отклики у критиков. Фильм семь раз окупился в прокате.

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