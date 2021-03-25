«Годзилла против Конга» и другие премьеры недели

«Годзилла против Конга» (оригинальное название — Godzilla vs. Kong), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Адам Вингард. В ролях: Александр Скарсгард, Кайл Чэндлер и др.

В российском прокате с 25 марта.

Когда в 2015 году в результате правовых и финансовых уловок Годзилла и Кинг-Конг поселились в одной киновселенной, стало ясно — экранной встречи гигантского ящера и столь же габаритной гориллы не миновать. За «Годзиллой» (2014) последовал «Конг: Остров черепа» (2017), далее вышел «Годзилла 2: Король монстров» (2019), и уже через год должна была появиться долгожданная совместная лента.

Продюсеры так торопились, потому что «Король монстров» провалился в прокате: картина, которая обошлась примерно в $300 миллионов, собрала лишь $386 600 138, что не позволило даже отбить вложенные деньги. Студия надеялась, что вдвоем Конг и Годзилла вытряхнут из зрителей их сбережения, но вмешалась пандемия — премьеру сдвинули на полгода.

И теперь трудно поверить в то, что «Годзилла против Конга» со своим двухсотмиллионным бюджетом окупится нынешней весной, когда доступ в кинотеатры ограничен и большинству из нас, откровенно говоря, вообще не до ящеров и спецэффектов. Можно лишь позавидовать тем, кого сейчас волнует не рост цен на яйца и бензин, а причина, по которой поссорились Годзилла Иванович с Конгом Никифоровичем.

«Дочь волка» (оригинальное название — Daughter of the Wolf), 2019, Канада, боевик.

Режиссер: Дэвид Хэкл. В ролях: Джина Карано, Ричард Дрейфусс и др.

В российском прокате с 25 марта.

Когда в кадре появляется экс-звезда боев без правил Джина Карано, феминистки злорадно хихикают, понимая, что мужиков сейчас будут бить. В боевике «Дочь волка» не повезет бандитам, похитившим у героини Джины ее сына. Бедолаги вынуждены удирать по канадским снегам от разъяренной мамаши, союзником которой становится стая местных волков.

Сочинил сей опус родившийся в Тбилиси сценарист Ника Агиашвили, по масштабу таланта бесконечно далекий от Георгия Данелии, Резо Чхеидзе и других грузинских классиков. Не случайно после знакомства с «Дочерью волка» так и тянет процитировать «Мимино»: «Такие, как вы, позорят республику».

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» (оригинальное название — Love, Weddings & Other Disasters), 2020, США, комедия.

Режиссер: Деннис Дуган. В ролях: Мэгги Грэйс, Дайан Китон и др.

В российском прокате с 25 марта.

Ценители советского кино знают: хочешь большой, но чистой любви — приходи на сеновал. Персонажи комедии «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» в связанных с чувствами вопросах столь легких путей не ищут — например, главную героиню парень бросает во время совместного прыжка с парашютом.

А сама девушка, которой после такого стоило бы держаться от романтики подальше, становится организатором свадеб. Ну и зачем так над собой издеваться? Ведь все проблемы, и не только психологические, можно решить на сеновале.

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