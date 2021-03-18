Колобок-убийца и кухарка Мерилин Монро: как рисовали мультик «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

Никогда еще тезис Ленина про кухарку, способную управлять государством (в оригинале тезис звучал чуть иначе), не решался так изящно, красочно и иронично.

Комедийный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» посыл Владимира Ильича развивает и наглядно показывает, что может случиться, если повариха-злодейка попробует захватить власть в стране, охмурив короля. Студия Wizart Animation («Снежная королева», «Волки и овцы» и др.) при поддержке компании СТВ выпускает эклектичную работу, адаптировав элементы немецких и русских сказок, произведений Пушкина, Поттерианы и даже голливудских блокбастеров про супергероев.

Журнал «Телепрограмма» отправился в Воронеж, чтобы проникнуть в святая святых аниматоров и посмотреть, как это создается мультфильм в XXI веке.

Три года на мультфильм

Двухэтажная студия с путанной системой переходов из локации в локацию. Десятки людей, гипнотизирующих мониторы, словно маги, водят руками по графическим планшетам. На их экранах оживают лошади, колосятся волосы, покрываются кожей портупеи, ворсинки ткани начинают шевелиться, как живые. Так рождается анимация. То, что мы легкомысленно привыкли называть «мультики», — на самом деле тяжелейший и кропотливый труд.

Да, все делается на компьютерах. Но так же, как и в мультцехах «Совкино» или «Мосфильма» сто лет назад, делается руками мастеров. На производство одного такого «мультика» уходит несколько лет (!). К примеру, одну локацию могут подробно отрисовывать год, возвращаясь к ней раз за разом. Это вам не сериал, снятый за неделю на коленке.

Из Воронежа мультфильмы отправляются в США, Европу и Китай — при поддержке Universal, Sony Pictures и других мировых гигантов.

— Мы решили сделать сказку братьев Гримм «Ганзель и Гретель» не хоррором, а комедией, — объясняет режиссер Алексей Цицилин. — Идея создания Агентства магической безопасности развязала нам руки. Что касается упоминания известных героев русских сказок, тут всех растолкал Пушкин, — это заметно. Ведь мы живем в России. Но при этом мы не создавали локальную историю сугубо для нашего зрителя, поэтому есть и узнаваемые элементы других культур.

Ганзеля с Гретель (в советских переводах и других экранизациях обычно встречается транскрипция «Гензель» — Авт.) уже выпустили, теперь почти все силы брошены на новый проект — «Руслан и Людмила», почти 200 человек взялись за него, ведь в феврале следующего года 185 лет со дня гибели Пушкина. Параллельно идет работа над пятой частью «Снежной королевы».

В студии около 15 отделов: эскизы, моделирование окружения (архитектура, леса и поля, улицы), 3D-операторы, монтажеры, рендеринг (визуализация), setup (оживление персонажей), текстуринг (блики металла, структура тканей и кожи, волосы), аниматоры, спецэффекты, озвучка и так далее. Переходя из отдела в отдел, как на конвейере — миновать промежуточный цикл практически невозможно — карандашная режиссерская раскадровка (около 60 тысяч картинок), обрастая детальками, будто огромный замок «Лего», превращается в полнометражный натуралистичный мультфильм.

— Наше конкурентное преимущество — команда, ведь мы индустриальная студия, — подчеркивает глава Wizart Animation и сценарист «Ганзеля и Гретель» Владимир Николаев. — Каждый отдел у нас работает по много лет. Внутри цеха сотрудники постоянно совершенствуются, пробуют новые ходы и стили, экспериментируют. И работают в плотной спайке. Отсюда и цельность каждого проекта.

Около 300 сотрудников ежедневно пашут, 90% из них — местные, остальные — приезжие. Специально покинули родной город, чтобы посвятить себя анимации. При студии есть даже школа, где готовят специалистов под свои задачи. Отток в сытую Москву вроде как удается сдерживать. Даже во время пандемии Wizart не смогли позволить себе сбавлять обороты, поэтому часть сотрудников перевели на удаленку, а другим организовали трансфер — от дома до работы, чтобы изолировать от рисков заболеть.

Мерилин Монро и печеньки

Немецкая сказка в воронежском исполнении получилась крайне необычной: главная злодейка, волшебница-кухарка Эльвира, что желает покорить королевство и варит кашу с жабами, — вылитая Мерилин Монро.

— Герои — всегда тяжелая задача, нам хотелось сделать привлекательную злодейку, — объясняет сценарист и художник Алексей Замыслов. — Чтобы была глубина, страдание от отсутствия любви, в следствие чего она пытается заставить полюбить себя насильно. Ясно было, что если она готовит печенье, то не может быть худенькой. Мы перебрали огромное число референсов, Монро подошла больше всего: Эльвира получилась пухленькой, привлекательной, соблазнительной, немного стервозной. Как прообраз мы смотрели и Брижит Бордо, и Софи Лорен, и многих других.

Брат и сестра Ганзель и Гретель собачатся (чего и близко не было у Гримм) и работают на Агентство магической безопасности, штаб-квартира которого напоминает Хогвартс изнутри, а Колобок служит киллером. Отсылок к русским сказкам масса: есть и Царевна-лягушка, и перо Жар-птицы, и Баба Яга с избушкой, и русалки на ветвях, и сапоги-скороходы. При этом весьма органично вписаны в сюжет и культовые артефакты Голливуда: меч в камне, ящик Пандоры, святой Грааль, лампа Алладина и молот Тора. Казалось бы, при чем тут братья Гримм?

Сказочники остроумно выведены в виде пиарщиков, призванных переписать историю героического спасения королевства агентами Ганзель и Гретель так, чтобы комар носа не подточил. Лифт времен, эпох и популярных мультфильмов носит зрителя с бешеным темпом по этажам фантазии художников и сценаристов Wizart, не давая времени даже на бутерброд.

Видимо, колорит черноземного города, где творил во время ссылки акмеист Мандельштам, напитывает вдохновением и аниматоров — ведь в их исполнении жуткая сказка про безысходность, каннибализм и жестокость превратилась в пряничный мультик про волшебство и то, насколько несладкой становится жизнь без любви.

Комедийный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выходит на большие экраны 18 марта.

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