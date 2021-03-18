Зрительские рейтинги фильмов, которые представят на «Оскаре» в номинации «Лучший фильм»

Некоторые картины в России еще не вышли, однако в других странах их уже посмотрели.

Стал известен полный список фильмов, которые войдут в шорт-лист 93-й премии «Оскар». Церемония награждения состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. В номинацию «Лучший фильм» вошли 8 картин. Teleprogramma.pro рассказывает про каждый фильм отдельно – некоторые из них еще не вышли на большие экраны, а некоторые уже можно посмотреть.

«Суд над чикагской семеркой»

Актеры: Марк Райлэнс, Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Фрэнк Ланджелла, Джозеф Гордон-Левитт, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II, Алекс Шарп

Жанр: драма

Действия картины разворачиваются в Чикаго в 1968 году. Американские жители вышли на одну из площадей города на демонстрацию против войны во Вьетнаме. Однако некоторых из них арестовывают и обвиняют в заговоре против американского правительства.

Рейтинг фильма: 7.5

Премьера в России и в мире: 25 сентября 2020 года

«Отец»

Актеры: Оливия Колман, Энтони Хопкинс, Марк Гэтисс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Айеша Дхаркер, Роман Зеллер, Скотт Маллинз.

Жанр: драма

Этот фильм про проблему отцов и детей. Главный герой картины – пожилой мужчина Энтони, который одиноко живет в Лондоне. Его дочь пытается найти ему сиделку, но все попытки оказываются безуспешными. Но женщина сдаваться не намерена. Во что бы то ни стало она хочет познакомить отца не просто с сиделкой, а может быть и с дамой сердца.

Рейтинг фильма: 7.4

Премьера в России: 15 апреля 2021 года.

Премьера в мире: 27 января 2020 года.

«Земля кочевников»

Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул, Райан Аквино, Тереза Бьюкэнэн и другие.

Жанр: драма

В центре сюжета — 60-летняя женщина Ферн, которая остается без работы после закрытия завода по производству гипсокартона. Она селится в фургоне и начинает ездить по стране в поисках пропитания. Женщине предстоит столкнуться с большими трудностями на своем пути и сможет ли она их преодолеть – вот вопрос.

Рейтинг фильма: 7.2

Премьера в России: 11 марта 2021 года.

Премьера в мире: 11 сентября 2020 года.

«Звук металла»

Актеры: Риз Ахмед, Оливия Кук, Пол Раджи, Матьё Амальрик, Лорен Ридлофф, Джэми Хазарьян, Крис Перфетти и другие.

Жанр: драма

Этот фильм про панк-группу Blackgammon, которую создали бывший наркоман Рубен и его боевая подруга Лу. На одном из концертов музыкант понимает, что стал хуже слышать. Услышав страшный диагноз от доктора про потерю слуха, Рубен отправляется в обитель людей с глухотой, чтобы самому научиться быть таким, как они.

Рейтинг фильма: 7.1

Премьера в России: 22 февраля 2021 года.

Премьера в мире: 6 сентября 2019 года.

«Манк»

В ролях: Гари Олдман, Аманда Сайфред, Лили Коллинз, Том Пелфри, Арлисс Ховард, Таппенс Мидлтон, Моника Госсманн и другие.

Жанр: драма

События в фильме разворачиваются в 1940 году. Юморист Герман Манкевич селится в домике посреди пустыни Мохаве, в котором пишет сценарий по заказу известного голливудского продюсера.

Сам Манк (так называют его друзья) уже покорял в свое время Голливуд и имеет опыт общения с воротилами мировой киноиндустрии. По договору, всего за три месяца он должен написать для сценарий.

Рейтинг фильма: 7.1

Премьера в России и в мире: 13 ноября 2020 года

«Минари»

Актеры: Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун, Бен Холл и дургие.

Жанр: драма

Молодая корейская семья переезжает в США. Их главная цель – стать успешными членами общества. Отец строит ферму, возводит сад. Но не все так просто… Приезжим предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

Рейтинг фильма: 6.9

Премьера в России: 8 апреля 2021 года.

Премьера в мире: 26 января 2020 года.

«Девушка, подающая надежды»

Актеры: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Крис Лоуэлл, Конни Бриттон и другие.

Жанр: драма

Сначала у Кассандры отлично складывалась жизнь – в университете она подавала большие надежды, однако в какой-то момент что-то пошло не так и девушке пришлось бросить учебное заведение, и переехать к родителям.

Кассандра устроилась в местную кофейню, а по вечерам посещала бары, дабы найти чрезмерно выпивших мужчин. Она притаскивала их домой и жестоко мстила за свои потерянные студенческие годы…

Рейтинг фильма: 6.7

Премьера в России: 21 января 2021 года.

Премьера в мире: 25 января 2020 года.

«Иуда и черный мессия»

Актеры: Лакит Стэнфилд, Дэниэл Калуя, Джесси Племонс, Доминик Фишбэк, Эштон Сандерс, Элджи Смит, Даррел Бритт-Гибсон, Лил Рел Ховери и дургие.

Жанр: драма

Нет, этот фильм не про библейского Иуду Искариота. Главный герой – предатель, который живет в Чикаго, в 1968 году. Уильям О’Нил – преступник, который занимается угоном машин. Однажды его ловят с поличным полицейские и взамен на свободу предлагают сделку. Мужчина должен внедриться в отделение радикальной организации «Черные пантеры» и втиреться в доверие к ее опасному лидеру Фреду Хэмптону…

Рейтинг фильма: 6.3

Премьера в России и в мире: 12 февраля 2021 года

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