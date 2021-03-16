Роберт Дауни — младший, Сиа и Энн Хэтэуэй: «Золотая малина» назвала номинантов 2021 года

Антипремия выявила худших фильмов и актеров года пандемии.

Киношная антипремия «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. «Победители» будут названы 24 апреля, за день до «Оскара», а пока узнаем, какие фильмы и актеры уже попали в список худших, по мнению американских зрителей.

Худшие фильмы:

«365 дней» — польская эротическая картина про похищение;

«Абсолютное доказательство» — документалка о кибератаке во время американских выборов 2020 года;

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — приключенческая комедия с Робертом Дауни – младшим;

«Остров фантазий» — мистический ужастик с Майклом Пенья;

«Мьюзик» — музыкально-драматический фильм, снятый певицей Сией (ее же номинировали на худшего режиссера).

Худшие актеры:

Роберт Дауни – младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);

Михаэль Линделл («Абсолютное доказательство»);

Микеле Морроне («365 дней»);

Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»);

Дэвид Спейд («Не та девушка»).

Худшие актрисы:

Энн Хэтэуэй (сразу за два фильма — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»);

Кэти Холмс (сразу за два фильма — «Кукла-2: Брамс» и «Секрет»);

Кейт Хадсон («Мьюзик»);

Лорен Лэпкус («Не та девушка»);

Анна-Мария Секлуцка («365 дней»).

Больше всего отрицательных номинаций (по 6 штук) получили картины «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Чуть отстают от них «Остров фантазий» и «Мьюзик».

А какой фильм, по-вашему, стал самым худшим в прошедшем году?

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