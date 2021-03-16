Роберт Дауни — младший, Сиа и Энн Хэтэуэй: «Золотая малина» назвала номинантов 2021 года

Киношная антипремия «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. «Победители» будут названы 24 апреля, за день до «Оскара», а пока узнаем, какие фильмы и актеры уже попали в список худших, по мнению американских зрителей.
Худшие фильмы:
«365 дней» — польская эротическая картина про похищение;
«Абсолютное доказательство» — документалка о кибератаке во время американских выборов 2020 года;
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — приключенческая комедия с Робертом Дауни – младшим;
«Остров фантазий» — мистический ужастик с Майклом Пенья;
«Мьюзик» — музыкально-драматический фильм, снятый певицей Сией (ее же номинировали на худшего режиссера).
Худшие актеры:
Роберт Дауни – младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
Михаэль Линделл («Абсолютное доказательство»);
Микеле Морроне («365 дней»);
Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»);
Дэвид Спейд («Не та девушка»).
Худшие актрисы:
Энн Хэтэуэй (сразу за два фильма — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»);
Кэти Холмс (сразу за два фильма — «Кукла-2: Брамс» и «Секрет»);
Кейт Хадсон («Мьюзик»);
Лорен Лэпкус («Не та девушка»);
Анна-Мария Секлуцка («365 дней»).
Больше всего отрицательных номинаций (по 6 штук) получили картины «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Чуть отстают от них «Остров фантазий» и «Мьюзик».
А какой фильм, по-вашему, стал самым худшим в прошедшем году?