Комедийный ужастик «Оборотень» и другие премьеры недели

«Игры шпионов» (оригинальное название — The Courier), 2020, Великобритания, триллер.

Для многих из нас все, что связано с разведчиками, — увлекательное приключение. Примерно так и относился к миру паролей и явок бизнесмен Гревилл Уинн, завербованный британскими спецслужбами и ставший важной фигурой в операции по разработке офицера ГРУ Олега Пеньковского, одного из самых известных двойных агентов времен холодной войны.

Для обоих, как гласят учебник истории и сюжет триллера «Игры шпионов», все закончилось печально — увы, на этот раз герой Бенедикта Камбербэтча, играющего Гревилла Уинна, оказался не столь проницателен и дальновиден, как Шерлок Холмс.

Режиссер: Доминик Кук. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе и др.

В российском прокате с 18 марта.

«Пальма», 2020, Россия, драма.

Как известно, реальная история — лучший сценарий, а толково написанная на основе этой истории газетная статья — лучший друг сценариста. Именно такая статья, вышедшая в 1976 году в «Комсомольской правде», вдохновила создателей драмы «Пальма».

В материале «Два года ждет» журналист Юрий Рост рассказал о собаке, которую улетавший за границу мужчина не смог взять с собой в самолет из-за отсутствия ветеринарной справки. Собака осталась в аэропорту и в течение внушительного срока, вынесенного в название статьи, сохраняла надежду на возвращение хозяина…

Режиссер: Александр Домогаров-мл. В ролях: Виктор Добронравов, Ян Цапник и др.

В российском прокате с 18 марта.

«Оборотень» (оригинальное название — The Wolf of Snow Hollow), 2020, США, комедия.

Тихий горнолыжный курорт в штате Юта взбудоражен жестокими убийствами женщин — тела жертв разодраны на куски, а на месте преступления замечен гигантский волк, передвигающийся на задних лапах. Но ведущему расследование помощнику шерифа не до оборотней: он пытается наладить отношения с бросившей его женой и их общей дочерью, возится со смертельно больным и невероятно упрямым отцом, а также посещает собрания анонимных алкоголиков.

Решить все личные проблемы и не забыть при этом сдержать распространение панических настроений в городе архисложно, даже несмотря на то, что сам страж порядка в мистику не верит и считает преступником обычного человека.

Крайне глупо в XXI веке на полном серьезе снимать ужастик про волкообразных монстров, поэтому режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Джим Каммингс идет по единственно верному пути — добавляет в «Оборотня» тонны черного (а порой и кроваво-красного) юмора, делая свой фильм достойным наследником «Фарго» и других работ братьев Коэнов.

Ну а тот факт, что поймать оборотня предстоит человеку, регулярно закладывающему за воротник, максимально сближает героя со зрителем, который, конечно же, понимает: в таком сложном деле без пол-литра не разберешься.

Режиссер: Джим Каммингс. В ролях: Джим Каммингс, Роберт Форстер и др.

В российском прокате с 18 марта.

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