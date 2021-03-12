Хемсворт возвращается: самый популярный фильм Netflix получит продолжение

Боевик «Операция по спасению» (Extraction), вышедший в апреле 2020 года, стал самым популярным оригинальным фильмов от Netflix. Сейчас это абсолютный лидер по количеству просмотров на известном стриминговом сервисе. Конечно же, такой хит не должен оставаться без сиквела, и вторая часть уже появилась в планах киношников, несмотря на пандемию.

На днях известный режиссер Джо Руссо, который в этом проекте выступал в качестве сценариста и продюсера, рассказал на радиошоу Nova о некоторых деталях нового проекта. Например, то, что продолжение будет сниматься в Австралии — на родине исполнителя главной роли Криса Хемсворта.

«У меня заключена сделка по написанию сценария Extraction 2, и мы находимся на стадии формирования того, какой может быть эта история, — поделился кинодеятель. — Мы еще не обсуждали, пойдет ли сюжет вперед или назад во времени. Мы оставили большой открытый финал, который вызвал у зрителей множество вопросов».

Напомним, что действие первого фильма разворачивается в Индии и Бангладеше. Отчаянный наемник в исполнении Хемсворта берет задание вызволить из плена юного сына наркобарона. Но во время операции все идет не так, и выясняется, что бойцу за мальчика не заплатят. Однако он все равно выполняет свою миссию до конца. В финале остается загадкой погиб главный герой или нет.

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