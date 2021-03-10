«У нее было лицо!»: Домогаров-младший рассказал о собаке, снявшейся в фильме «Пальма»

18 марта в отечественных кинотеатрах выйдет фильм «Пальма», снятый Александром Домогаровым – младшим. В основу картины легла реальная история о собаке, которая два года ждала своего хозяина в московском аэропорту. В свежем интервью режиссер рассказал забавные и сложные делали съемок. Он поделился, что киношники больше всего боялись трудностей, связанных с четвероногой актрисой, а она, наоборот, не переставала удивлять съемочную бригаду своими навыками.

По словам Домогарова-младшего, кастинг состоял из 15 собак, но в итоге он остановился на дрессировщице, чьи питомцы уже не раз показывали себя в «Елках». За полгода до начала съемок (это минимум, чтобы обучить пса нужным для кино командам) была выбрана взрослая овчарка Лиля с большими глазами, странными ушами и специфической постановкой лап.

«В общем, остановились на самой нелепой собаке, но у нее был виден характер и эмоции. У нее было лицо!» — рассказал молодой режиссер изданию 7days.

На знакомство со съемочной группой Лилю привезли за две-три недели до начала работы. Домогаров разозлился, что все получается в последний момент, а оператор и вовсе запаниковал, что собака не сможет выполнить все то, что ей уготовано по раскадровке. Все споры и сомнения прекратились, когда Лиля спокойно выполнила перед камерой все команды и трюки, уготованные ей сценарием.

Режиссер поделился, что для съемок в действующем аэропорту взлетную полосу перекрывали на два часа в день и все самолеты отправлялись на запасную. За это время нужно было успеть отснять сцены бега собаки, и овчарка ни разу не подвела киношников – всегда укладывалась в срок. Правда, долго бегать по асфальту она все равно не могла – быстро стирались лапы.

Сложнее прочих выдалась сцена под дождем. Для животного специально приготовили теплую воду, но тут начался настоящий ураган, и все приготовления пошли насмарку.

«Нашего дождя не было видно за реальным. Это было забавно, мы ведь так готовились и потратили кучу денег на дождь, хотя могли этого не делать», — вспоминает Домогаров-младший.

Кстати, часть съемок проходила в Японии, где пришлось работать с местной собакой. Режиссер пожаловался, что это была настоящая мука, так как в отличие от российских собратьев, японские четвероногие вообще не знают никаких команд.

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