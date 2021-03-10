Леди Гага показала себя и Адама Драйвера в образах главных героев фильма «Гуччи»

9 марта певица Леди Гага опубликовала в Instagram кадр со съемок фильма «Гуччи» (House of Gucci), которые проходят в Италии. На снимке она и ее коллега Адам Драйвер запечатлены в образах Маурицио Гуччи и его жены Патриции. По их костюмам пытливые зрители сразу могут оценить, какое место в картине будут занимать мода и стиль 70-80-х годов.

Напомним, грядущий фильм расскажет историю самого громкого убийства в мире высокой моды. Наследник модного дома Гуччи женился на самой обычной девушке и сделал из нее блистательную светскую львицу. Но затем у богача появилась новая возлюбленная, а брошенная жена наняла киллера, чтобы отомстить неверному мужу. И это не сценарий, а реальная история. Как ее отобразят на экране, мы увидим в конце 2021 года.

Кроме Адама Драйвера и Леди Гаги в главных ролях, в картине занято еще множество знаменитых актеров. Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс сыграют других представителей семьи Гуччи, а еще в съемках принимает участие Роберт Де Ниро. Режиссером выступает не менее знаменитый Ридли Скотт.

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