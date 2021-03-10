На съемках триллера «Код да Винчи» Том Хэнкс громко «поддал газу» во время боевой сцены

В 2006 году вышел мистический триллер «Код да Винчи» с Томом Хэнксом в главной роли. Один из самых именитых актеров Америки сыграл в грандиозном фильме-загадке, против выхода которого выступали многие религиозные организации. Однако и это величественное действо не обошлось без забавных казусов, о которых теперь неудобно вспоминать.

Одним из актеров картины выступил Пол Беттани (Вижен в киновселенной Marvel). Он сыграл монаха-альбиноса, который мешал персонажу Хэнкса докопаться до истины. В одной из сцен он должен был сильно ударить главного героя в живот. И когда артисты исполнили этот трюк перед камерой оскароносный Том громко выпустил газы. Об этом неприятном инциденте Беттани вспомнил в новом интервью.

По его словам, подобные драки снимаются в полной тишине, чтобы в случае травмы актера киношники могли оперативно среагировать. Из-за этого «газовый» конфуз Хэнкса слышала вся съемочная бригада. Сам же он решил продолжать сцену, не обращая внимания на произошедшее.

«Я подумал: «Черт возьми, что мне делать? Это Том Хэнкс, самая большая звезда в мире, и я только что заставил его пукнуть». Он посмотрел на меня, я посмотрел на него, и он спросил: «Что с тобой?» — рассказал Беттани журналу Esquire.

Журналист, который брал интервью, признался, что постеснялся спросить у актера, как в тот момент пахло на съемочной площадке, но предположил, что раз речь идет о Хэнксе, то его газы имеют запах публичной библиотеки. Настолько в Америке почитают этого актера.

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